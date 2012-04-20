人民网A股IPO发行价确定为20元

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海4月20日电---中国人民网股份有限公司周五公告称,其A股首次公开发行(IPO)发行价确定为20元人民币/股,据此计算,人民网此次将募集资金13.82亿元,为原计划的2.62倍.
公告并显示,按2011年净利润除以本次发行後的总股数计算,本次发行价对应市盈率为46.13倍;最终网上发行股数为5,530.5万股,中签率1.5039%;网下发行股数1,380.07万股,配售比例1.7766%.
人民网此次发行6,910.57万股A股,公司计划募集资金5.27亿元人民币,用於移动互联网增值业务等项目.
人民网拟上市目的地为上海证交所,主承销商为中信证券(6030.HK)(600030.SS).
中国四大门户网站--新浪(SINA.O)、网易(NTES.O)、搜狐(SOHU.O)和腾讯(0700.HK)已先後在美国和香港上市.人民网是国内知名的具官方背景的门户网站,其A股上市具有标杆意义.此前有消息称,另一家官方媒体网站--新华网也拟在上海证券交易所IPO.(完)
参看细节,请点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
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