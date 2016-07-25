人民币国际化需处理好汇率波动对国内经济金融冲击--报告

路透北京7月25日 - 中国人民大学国际货币研究所周日发布报告称，随着人民币国际化稳步提高，需处理好汇率波动对国内经济金融运行的冲击；应在宏观审慎政策框架下做好汇率管理和资本流动管理，防范系统性金融风险。

该《人民币国际化报告2016》认为，应进一步推动汇率市场化改革，完善人民币汇率制度，从管理浮动逐渐过渡到自由浮动。同时重视政策溢出效应，加强国际间政策沟通与协调，追求与最优货币政策目标相符合的汇率政策目标。

“汇率政策目标的实现方式从直接干预为主转向间接干预为主，加强市场预期管理，保持长期汇率在均衡水平上的基本稳定。”报告称。 关于跨境资本流动与国内金融市场、机构和实体经济稳健性的关系问题，报告认为，资本账户开放要与汇率制度改革相互配合，坚持“渐进、可控、协调”的原则，适应中国经济金融发展和国际经济形势变化的需要。 另外，针对目前多头监管存在的政出多门、职权交叉、责任不明、严宽不一等问题，报告提出应充分借鉴国际经验，明确当前中国金融监管改革的原则，构建符合中国实际的宏观审慎政策框架，为加强系统性风险管理提供制度保障。 “除了维护货币稳定之外，央行应当被赋予更多的保障金融稳定和加强金融监管的职能。”报告称。

报告指出，央行应从功能和机制上厘清货币政策、宏观审慎、微观审慎和行为监管四者之间的关系，加强相互之间的协调配合；全面提高金融数据的可获得性和准确性，为系统性风险的监测、分析和评估提供全面及时的信息；同时建立有效的危机处置机制，并加强金融消费者保护。

中国央行行长周小川在G20会议期间最新表示，中国将继续完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的人民币汇率形成机制，不断提高政策规则性和透明度，加强与市场沟通。（完）