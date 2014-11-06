人民币收升至一周高位 APEC会议期间交易情绪偏谨慎

路透北京11月6日 - 中国人民币兑美元周四连续第三日收升，并创出一周高位。尽管中间价跌至两个月低点，但整体汇市表现比较平静，交易员称，亚太经合组织（APEC）会议期间交易情绪相当谨慎。

他们并表示，中间价对即期汇价的影响在淡化。近期油盘购汇减少较多，日内又有中资大行大额结汇，均助力人民币即期价格走升。

“最近油少了，油盘一旦消失，结汇慢慢出来，最终还是会走升。像圣诞订单之类慢慢来以后，我们觉得还是会升。”一股份行交易员表示。

他并表示，历年12月份人民币大多出现升值。年底如果没有大的意外，预计人民币仍可能继续走升，今年年初6.06左右的位置有望达到。

另一股份制行交易员表示，APEC会议期间，市场交易情绪比较谨慎，但成交量仍较稳定。估计年底前汇价也不会有太大的波动，应不可能出现上半年双向波动剧烈的行情。

中国正在北京主办2014年APEC领导人会议周活动。5日-6日举行最后一次高官会，11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第22次领导人非正式会议。

全球汇市，美元兑日圆周四下跌，投资者对先前大幅涨势进行获利了结，等待欧洲央行(ECB)政策会议和美国非农就业数据。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1123 6.1146 0.04%

中间价 6.1565 6.1503 -0.10%

成交额 113亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.73% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 44 6.1117 6.1161

2014年来即期升贬值幅度 -0.96%

1年期美元/人民币掉期升水 1470

离岸人民币市场,北京时间17:21 今日 上日

1年期NDF 6.2510/30 6.2475

CNH即期 6.1189/09 6.1198

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科/倪蔚丹; 审校 黄凯/张喜良)

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