（更正）人民币续创收盘新高 但未破6.10关口

(人民币即期收盘应为”续升“，非”收平“)

* 人民币即期收市续创新高，未突破6.10关口

* 中间价略上升，接近纪录新高

* 结汇盘压倒性优势，尾盘一波购汇令市场虚惊一场

* 市场静待监管层进一步指引，交投情绪谨慎

路透北京10月16日 - 人民币兑美元即期周三收盘价高于上日1个点子，续刷新纪录高位，但未突破6.10关口，而盘中刷新汇市纪录高位至6.0965元，令年初至今的最大升幅扩大至近2.2%。中间价略有上升，与周一创下的纪录新高一步之遥。交易员称今天尾盘出现一波明显购汇，令市场谨慎情绪愈加发酵，悬念重重。

交易员称，今日尾盘一度出现明显购汇盘，但市场随后判断这应该不属于监管手笔，恐只是低价美元吸引的客盘购汇。不过这一购汇盘出现瞬间让市场出现明显价格波动，进一步显示市场交易谨慎情绪愈加发酵。

“只要央行不买，到6.05没有任何问题，但是央行随时可能出手干预，...央行一买的话，止损都会来不及，像今天下午瞬间上来了50多个点，市场还是很谨慎的。”上述股份制行交易员称。

交易人士指出，最近三日即期市场连续突破市场心理关口，基本一日一个台阶，轻松打破此前僵持了两个多月的市场结购汇紧平衡格局，市场交易情绪愈加谨慎，静待监管层进一步的方向指引，而人民币升值预期正在强化。购汇盘这几日虽有增长之势，但整体量少难以撼动庞大的结汇盘。

在交易员们看来，目前市场的主动权仍在央行手里，交易心理谨慎也是忌惮央行出手干预，一旦出现干预盘，即期汇市价格可能迅速翻转，出现巨大波动，风险也就陡升。

“现在市场如果只是震荡还好，单边上涨，又怕出干预，矛盾心理。”另一家股份制行交易员指出。

人民币汇价冲破6.12历经了两个多月。在中国通胀小抬头，出口意外衰退背景下，惊现突破性走势。令有关人民币将走出一波明显升势、监管层有意扩大波幅的政策猜想迅速升温。

全球汇市方面，美元兑日圆周三上涨，此前美国议员再次表示华盛顿即将达成协议，避免美国债务违约。<FRX/CN>

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及

离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1025 6.1026 0.00%

中间价 6.1408 6.1412 0.01%

成交额 157亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.72% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 96 6.0965 6.1061

2013年来即期升贬值幅度 2.09%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:20 今日 上日

1年期NDF 6.1490/15 6.1460

CNH即期 6.0972/95 6.0951

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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