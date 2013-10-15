人民币海外应用正从贸易结算逐步扩展为投资货币--SWIFT官员

5月7日在北京拍到的人民币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京10月15日 - SWIFT（环球银行金融电信协会）亚太区副行政总裁Patrick de Courcy称，人民币在国际市场上的应用范围正不断扩大，其功能正从贸易结算货币逐步扩展到投资货币。

SWIFT上周发布报告称，其追踪数据显示人民币目前已成为世界第八大交易货币，该排名较9月初国际清算银行（BIS）公布的排名高出一位。同时，人民币的世界支付货币排名于2013年8月下跌至第12位。

Patrick在接受路透专访时称，人民币跻身全球十大交易货币，这与其在国际支付和贸易融资中的增长趋势保持一致。这反映人民币正被更广泛地应用于贸易结算当中，离岸市场中人民币流动性更加宽裕。

对于人民币作为交易货币的排名和支付货币排名之间差距扩大，他说，“一种可能性是这种现象反映出人民币的国际应用范围正不断扩大，从贸易结算货币发展到投资货币，而且投资者可使用的人民币计价产品范围也在拓宽。”

SWIFT报告显示，人民币在2013年8月的市场占有率为1.49%，相比2012年1月第11位的排名及0.92%的市场占有率有所增加。但作为支付货币，8月时人民币的市场份额为0.84%，低于2013年7月时0.87%的水平。

SWIFT是一个由会员机构拥有的合作组织，会员为分布在全球212个国家和地区的 10,000多家金融机构和企业。其为客户提供能够安全并可靠地连接并交流金融信息的专有通信平台、产品与服务。

今年以来人民币走势坚挺，虽然美国退出QE（量化宽松）的预期此前吸引资金撤出新兴市场，但人民币兑美元汇率仍在纪录高位的6.12元附近保持稳固。香港离岸市场CNH市场亦保持一定升值预期，甚至观察到自东南亚国家回撤的资金进入该市场。

Patrick认为，人民币能在多大范围内被全世界所接受的，取决于市场和相关改革推进速度。他并表示，在那些对中国贸易和双边投资关系都不断增长的国家，人民币将来肯定会被更多地使用。

SWIFT报告曾引述Patrick称，其数据显示60%的人民币外汇交易价值（中国大陆和香港以外）来自英国，反映了伦敦在环球外汇市场中的稳固地位；其次为美国。而欧元区国家法国，其人民币付款交易的价值已于2013年6月超越新加坡。

“人民币在诸多欧洲国家的使用量都在上升，其中英国的领先地位毋庸置疑，但像法国、卢森堡和德国都在努力成为人民币离岸中心。”他对路透表示。

他续称，几年以前很多城市都想成为“金融中心”，但现在又更青睐“离岸中心”这块牌子。“随着人民币使用量不断增长，其货币功能会从贸易、投资工具最终成为价值储备工具。而在这个过程中，每一个城市都有机会参与进来。”

中国于上周刚与欧洲央行签署一项规模为3,500亿元人民币/450亿欧元的双边本币互换协议。而作为与英国金融合作的最新进展，中国和英国政府周二表示，伦敦将获得800亿元人民币的RQFII（人民币合格境外机构投资者）试点额度，标志这该计划已扩展至香港市场以外。(完)

(发稿 李然; 审校 黄凯)

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