中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
* 人民币兑美收跌
* 美元指数攀高,中间价创今年新低
* 总理强调较大幅度实现汇率双向波动
* 大型银行客盘购汇,进一步拖累汇价表现
路透上海3月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三收跌.美元指数再度攀高,促使人民币中间价大幅回调,并创出今年的新低.而部分大型银行客盘购汇,进一步拖累即期汇价表现.
总理温家宝稍早表示,人民币汇率有可能已经接近均衡水平,中国将继续加大汇改力度,特别是较大幅度地实现人民币汇率双向波动.
对此上海一银行交易员表示,近期中间价的走势已经真实地反映了汇率双向波动的意图.不过,市场普遍预期,今年人民币仍将小幅走升.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3323 6.3315 6.3471 6.3328 6.3259 6.3270
上述交易员并认为,虽然2月通胀数据显着回落,但其持续性尚难判断.当前原油等大宗商品价格走升,输入性通胀的压力依然很大.预计央行将有意引导人民币汇率缓慢升值,以降低大宗商品涨价带来的压力.
"在通胀没有出现趋势性预期改变前,人民币还是会维持小幅的升值,"他指出.
美元兑日圆周二纽约汇市时段触及11个月高位,兑欧元升至一个月高点,因美联储称经济前景温和好转,令投资者降低对未来刺激举措的预期.
以下为北京时间16:39,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3430/70 6.3390
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3325/75 6.3370
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水7点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3316元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 冉莹/曲伟治; 审校 林高丽
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