人民币略收升 终结连四日跌势

* 即期小幅收升，终结连四日跌势

* 美元指数走弱后中间价续开高

* 客盘净结汇被大行购汇消化

* 周末G20会议前即期可能保持升值

路透北京2月17日 - 人民币兑美元即期周一小幅收升，终结此前连续四日跌势。美元指数走弱后人民币中间价继续高开，盘间客盘偏向净结汇，但午盘两波疑似干预的大行购汇令即期汇价升幅收窄。

一外资行交易员认为，周末G20（20国集团）会议之前，预期人民币升值可能会加快，不过这也需要看中间价和大行购汇动向。

G20国家财长和央行总裁2月22-23日将在澳洲悉尼开会。韩国企划财政部周一表示，针对近期部分新兴市场动荡进行政策协调，可能是本周G20会议的主要议题之一。

全球汇市方面，美元指数周一走势疲软，徘徊在六周低点，难以克服美国低迷数据的影响。同欧元区和中国的正面数据相比，美国报告显得更加令人失望。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0641 6.0668 0.04%

中间价 6.1053 6.1070

0.03%

成交额 156亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.71% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 34 6.0618 6.0652

2014年来即期升贬值幅度 -0.17%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:52 今日 上日

1年期NDF 6.1060/85 6.1065

CNH即期 6.0348/78 6.0337

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 吴云凌/张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。