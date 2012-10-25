人民币首冲1%涨停 央行能否按兵不动坚持不干预？

焦点：欧元区2月通胀率跳升至2% 超过欧洲央行目标位
路透布鲁塞尔/法兰克福3月2日 - 欧元区2月通胀率劲升至四年高位，一举超过欧洲央行的目标位，给利率决定者带来开始讨论何时以及如何缩减非常规刺激措施的压力。
* 中国经济企稳令人民币升值预期重燃
* 大量此前积累的美元客盘争相涌出
* 商业银行惜售人民币不愿买入美元
* 央行信守承诺并未入场干预
作者 李文科/李然
路透北京/香港10月25日电---人民币/美元汇率在扩大波幅後首次上冲1%的涨停板,显示在人民币流动性紧缺的状况下,商业银行明显惜售手中的人民币头寸,从而令客盘的美元抛售力量远远强於金融机构的买盘.
这一走势也暗示,中国央行正严格信守着"不干预"的承诺,任由买卖双方按市场规律进行着自我发挥.不过分析人士指出,如果央行任由人民币升值,负面影响在於不利於稳定中国的外贸出口;但同时将赢得整个市场对中国央行不再过多干预汇市的信任,从而真正推动金融市场的进步.
人民币/美元周四收在6.2417元的历史新高,较中间价涨幅并已达到1%的日间波幅区间上限(即"涨停").而自7月底开始至今,人民币的累计涨幅已约2.4%.
市场人士并预期,在目前人民币流动性紧缺,且升值预期渐增的情况下,若央行一直按兵不动出手买入美元,恐怕人民币还将有一段上涨空间.
"从即期汇率看的话就是美元抛盘压力太大,大家都意识到央行近期不会允许人民币贬值,索性都大笔抛出美元."招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮称.
而一国有银行交易员也表示,美元的抛盘是挺多的,但关键是商业银行的买盘也萎缩的很厉害.一方面是自身的人民币流动性紧缺,"另一方面则央行不入场买了,这跟以前人民币升值时的背景完全不同了."
针对人民币近期连续升值态势,中国人民银行金融研究所所长金中夏此前则撰文表示,人民币近日升值是贸易、资本流动等方面的综合因素导致的结果,原因较复杂.不过,人民币的连续升值并未偏离出均衡水平,不意味汇率有失稳定.
**人民币流动性紧缺**
交易员们表示,除中国经济企稳导致的人民币升值预期重启外,人民币流动性太过紧张也是导致其升至涨停板的主要原因.而本周,恰逢第三季度税款上缴,以及单周逆回购资金到期量达年内峰值.
"连农行这两天都出来借钱了,你想想市场有多缺钱."一位债券市场的交易员表示.
对流动性最为敏感的拆借市场各期限利率周四明显上升,其中七天期回购加权利率涨逾40个基点(bp)至3.60%左右,逾两周以来首次超过同期限逆回购利率水平.<CN/CN>
中国央行公开市场今日共进行了总额2,250亿元人民币的逆回购操作,其中七天期1,400亿元,利率持平於3.35%;14天期850亿元,利率也持稳在3.45%.本周累计净回笼700亿元.上周同期逆回购操作量则仅为300亿元,当周净回笼2,210亿元,为年内单周净回笼次高.<CN/MMTCN>
但华南一银行交易员表示,虽然今日逆回购较上周同期增加数倍,但市场资金强劲需求未减,"好多同志还在借钱的道路上艰难地前进."
**央行该不该干预?**
中国人民银行副行长易纲10月曾表示,人民币汇率接近基於市场供需的均衡水平,央行已"大幅减少"对外汇市场的干预,并将继续推出市场化改革,由市场来决定人民币汇率.
但中国对外经贸大学金融学院院长丁志杰指出,在美国释放QE3(第三轮量化宽松)的大背景下,各国央行也都在采取措施防止来自外界的汇率波动.比如瑞士央行规定瑞郎/美元的汇率上限为1.20,丹麦实行克朗存款负利率的政策.
"现在面对的是外生性的升值压力,其实跟中国经济的基本面不符."他称,"所以,人民币目前最关键的是要保持汇率的基本稳定."
但也有市场人士指出,由於中国外汇储备近年来迅速增长至全球第一,中国央行长期以来背负着操纵汇率的标签,如果这次央行坚持不干预策略,可能会赢得金融市场对中国央行真的不会干预外汇市场的信任.
高盛近期发布的报告就指出,"在我们看来,市场可能正处於最健康的情形:近年的单边看空美元走势逆转,人民币汇率预期双向波动,且没有引发市场大幅动荡."
不过,也有交易员担心,在目前人民币流动性紧缺的情况下,如果央行一直不入场干预,恐怕人民币还有一段升途.
"如果一直这样下去不干预,或者中间价不变化的话,银行间市场就会因缺乏(人民币)流动性,没人买入美元."上海一股份制银行交易员称,"在这种情况下,就可能天天都堵在那里涨停板,结都结不出去."(完)
--审校 张喜良
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