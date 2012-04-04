中国应加快开放资本账户 使人民币发挥更大作用--戴相龙

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透海南博鳌4月3日电---全国社会保障基金理事会理事长及前任中国央行行长戴相龙周二表示,中国应加快放松资本管制,为人民币在全球货币体系中发挥更大作用铺平道路.
戴相龙亦谈到,中国要想在开放资本账户上取得明显进展,可能要花上将近五年的时间.
全国社保基金是中国规模最大的养老基金,资产总额达8,690亿元人民币(1,380亿美元).
"中国应加快人民币资本项目可兑换,使人民币成为可以用於投资的货币,"戴相龙在博鳌论坛上表示.
中国主权财富基金--中国投资公司监事长金立群支持戴相龙的观点.中国投资公司,管理着4,100亿美元的资产.
"对中国来说,可能是时候考虑放松资本账户管制了,"金立群表示.
他还补充道,中国宏观经济前景稳定为开放资本账户提供了有利条件.
"一方面,我们确实享有非常稳定的宏观形势,不存在1997和1998年部分亚洲国家所遭遇的那些问题,"他在博鳌论坛上谈到.
"我们应该明白,资本管制虽然表面上看产生了有利的结果,但却使我国经济的效率大打折扣,"他补充说,"人民币资本项目自由兑换不是罪魁祸首,管理不善才是."(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。