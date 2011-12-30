人民币贬值预期不会持续--广发

3月22日在北京拍到的人民币图片。 REUTERS/Jason Lee

路透上海12月30日电---11月末以来,中国外汇交易中心人民币兑美元盘中曾频触交易区间下限,引发人民币是否会止升转贬讨论.广发银行最新报告认为,人民币的贬值预期和美元的供不应求不会长期持续,明年二季度起人民币仍有升值空间,预计2012年全年人民币升值幅度在0-3%之间.

报告表示,在询价交易市场人民币出现多日"跌停"後,中国央行公布的,持续稳中有升的中间价显示,其并不乐见人民币明显走贬.因为"贬值"本身会加剧人们心理预期,从而导致更大规模的资金流出.

报告称,由於本轮人民币贬值预期和对美元的较强需求,主要源於欧债危机,因此後者的演化对人民币未来走势至关重要.据分析欧债到期高峰将出现在2012年2-4月.届时欧债局面可能比现在更为紧急,但高峰过後预计逐步缓解,由此引发的新兴市场资金外流将告一段落.

对於中国自身而言,由於对外贸易的独特结构,即使届时国际经济环境不佳,预计仍可维持顺差,从而利於人民币贬值预期消退,并继而回到缓慢升值轨道.

报告同时指出,中国虽一直维持贸易顺差,但主要来自加工贸易,一般贸易已转为逆差趋势.这种结构不平衡的贸易顺差有利於人民币汇率中短期保持强势,但恐怕难以对汇率长期升值提供支持.

另外,目前来看,人民币跌停现象的消失,并没有改变美元供不应求的实质,只是改变了价格的表现方式.预计美元兑人民币的远掉期价格在2012年1-2月仍可维持强势,但3月後需注意回落风险.

在2008年出现全球金融危机後,人民币兑美元2009年基本持稳;随着2010年6月央行宣布重启汇改,人民币再拾升势,当年涨幅3.6%;而至昨日收盘,今年以来人民币已累计上涨近4.3%.(完)

--整理 李宏薇; 审校 乔艳红

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