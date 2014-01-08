人民币汇率有望跨入“5”时代

人民币汇率在马年呈大幅飙升走势并不现实，但延续多年的单边升值要想“马上掉头”的机率也不大，人民币汇率有望正式跨入“5”时代。2014年中国明确将继续推进人民币汇率改革，料很快宣布扩大人民币兑美元汇率的日均波幅，并可能形成减少常态式干预的市场条件，更值得关注的是，人民币资本账户开放或成为2014年的关键突破口。图为人民币与美元。路透