人民币兑美元继续收跌

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
* 人民币兑美元续收跌
* 中间价变化不大,美元买盘略多
* 习近平访美前,近期小幅升值的预期浓重
路透北京/上海2月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一续收跌.在中间价变化不大的情况下,美元买盘略多一些,致即期汇价延续着上周末的弱势.
"今天的(即期)动得不是很大,美元买盘略重一些,把即期汇价推到接近中间价的位置,"上海一外资银行交易员称.
他与华东地区一银行交易员均表示,习近平副主席下周将访美,回顾以往历次此等规格中美领导人会晤同期的汇市情况,常规人民币都会升值,以配合大环境,此次出访前亦有小幅升值的浓重预期.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
-------------------------------------------------------------------
6.3121 6.3067 6.3146 6.3108 6.3102 6.3028
美国白宫此前发表声明称,中国国家副主席习近平访美期间,将於2月14日在白宫会晤美国总统奥巴马.
上述外资行交易员还指出,近期中间价引导作用不强,需继续关注明後天的中间价走势;假如引导方向不进一步不明朗的话,客盘或萎缩,进而导致即期汇价延续前几日小幅波动的局面.
以下为北京时间16:33,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.2725/75 6.2680
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2969/32 6.2930
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水170点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3291元.
东京汇市欧元周一遭受一定的打击,因希腊联合政府各党派对於批准新援助计划的条件犹豫不定,而最後期限仅剩几个小时,令人担心整体纾困计划可能遭遇失败.<FRX/CN>
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透北京2月15日 - 中国银监会顾问杨凯生周三称，去杠杆时债转股是应急之策，需针对杠杆率高的根本原因施策。中央国有资本经营预算支出计划中应包括对国有企业的资本金的注入，且要建立企业负债约束机制，否则企业的杠杆率仍然会周而复始的不断攀升。
路透北京2月15日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平周三称，未来一段时间，除了提高增长的潜力以外，如何保持金融稳定可能会成为一个比较大的挑战。金融风险经过这段时间，似乎是在很明显的增加，甚至是变成一个系统性的问题。