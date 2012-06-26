* 受月末激增的购汇需求提振,美元做多力量仍稍强

* 人民币中间价温和开局,即期汇价波幅收窄

* 美元指数接近阻力位,上行动力将受累

* 欧盟峰会前消息面淡静,市场缺乏明确方向

路透上海6月26日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二微幅收涨.虽然在月末购汇需求下,美元做多动能仍稍强,但在欧盟峰会前夕,消息面清淡,市场缺乏明确方向,导致人民币汇价总体走势较为平稳.

交易员指出,随美元指数.DXY累计涨幅较大,上行动能受限,且欧债危机解决未有进一步消息,美元与欧元博弈尚未明朗,此种情况将可能使得近期人民币汇价呈现区间波动走势.

"经过昨天大幅波动後,今天(人民币即期汇价)走势回稳,报价很宽,主要是大家找不到方向,甚至早上开盘五分钟内都没有成交,大家都在看."北京一大型银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3629 6.3610 6.3673 6.3211 6.3230 6.3633

上海一银行交易员亦指出,从近期市场情况来看,央行能够允许汇价在一定区间内波动,例如中间价一直控制在6.30-6.33区间内.如市场波动过於剧烈,央行仍会施加指导作用,减缓人民币贬值速度.

她并认为,月末激增的购汇需求支撑了美元的强劲买盘,进而拉升美元兑人民币汇价,7月後该支撑力量逐渐消弱,人民币即期汇价也将逐渐恢复正常波动区间.

央行指导痕迹屡屡可见,例如昨日人民币兑美元即期汇价逆转收升.在早盘创出近七个月新低後,大型银行于午後集中抛售美元.交易员认为,这或显示央行仍存有较为明显的支撑人民币汇价意图.

以下为北京时间16:41,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4170/00 6.4200

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3640/65 6.3700

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水428点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4057元.

东京汇市欧元兑美元周二接近两周低位并处於守势,因为投资者越发担心即将举行的欧盟峰会对於解决地区债务危机帮助不大.<FRX/CN>

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)