人民币兑美元继续收低

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
* 人民币兑美元收盘续跌
* 非美货币反弹,但人民币中间价仍不振
* 近期中间价波幅有扩大迹象
* 或有引导即期汇价加大波幅的政策意味
路透上海3月8日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四续收低.隔夜非美货币反弹,但人民币中间价仍未能扭转下行趋势,持续拖累即期汇价表现.
交易员认为,近期人民币中间价波幅似乎有逐步扩大的迹象,可能蕴含着引导即期汇价加大波幅的政策意味,这一局面将如何演变值得关注.
"其实这个时点扩大(人民币)波幅用处不是特别大,盘中很少能触及0.5%的涨跌限制,最终目的还是为了汇率制度的改革,促进人民币的国际化,"华南一银行交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
-------------------------------------------------------------------
6.3165 6.3120 6.3170 6.3235 6.3213 6.3099
上述交易员并谈到,尽管近期海外美元走强是人民币短期弱势的重要因素,但人民币中间价回落速度较以往明显偏快,有刻意为之的迹象,这可能预示央行的政策意图,即通过中间价来加剧即期汇价的双向波动,为扩大人民币波幅做准备.
中国人民银行行长周小川表示,就目前形势而言,人民币汇率已经逐步具备了波幅限制适当加大的条件,这能更加体现人民币以市场供求关系决定汇率的机制.
中国央行货币政策委员李稻葵亦称,人民币汇率当前已接近"均衡"水平,下一步可放宽双向波动幅度,每日上下波幅扩大至0.7%或0.75%.
纽约汇市美元周三全面下跌,之前一份报导引述美国联邦储备委员会(美联储,FED)官员的话称,联储正考量一项新的公债购买计划以支持脆弱的美国经济复苏.此举无疑将削弱美元价值.
以下为北京时间16:42,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3020/60 6.3040
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3075/85 6.3080
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水100点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3265元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 边竞/曾菱; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。