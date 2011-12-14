人民币兑美元收跌 受欧元拖累

* 人民币兑美元续收跌,并再触交易区间下限

* 受欧元跌至11个月低位所累

* 欧债危机前途未卜,且年底美元买盘偏多

* 人民币短期难改弱势

路透上海12月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周三继续收跌,并重现盘中触及交易区间下限的走势.人民币中间价受疲弱欧元拖累低开,致盘中汇价亦延续颓势.加上年底美元买盘偏多,预计短期内难改弱势.市场则继续关注欧债危机进展.

交易员称,欧元跌至创纪录的11个月低点,拖累人民币中间价至两周低位,且欧债危机的进展还将进一步影响人民币汇价.不过考虑到央行并未让中间价脱离6.33元的区间,显示其年末维稳态度明确,人民币汇率料也难现大幅下跌.

"因为欧元跌的太厉害了,拖累人民币走软,不过央行岁末还是倾向於维稳吧,"深圳一银行交易员称.

人民币兑美元周二刚刚终结连续九个交易日触及交易区间下限的态势,今日即又故态复萌.

欧元/美元周三在东京汇市时段接近11个月低点处徘徊,逼近一处期权障碍.若该障碍被突破,欧元跌势或将加速,而意大利今日稍晚的公债标售成为关注焦点.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价 -------------------------------------------------------------------

6.3706 6.3671 6.3713 6.3396 6.3359 6.3652

按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3713元是今日人民币对美元交易区间下限.

上述交易员并称,政府方面的专家官员亦向市场释放维稳信号,试图稳定近期颓势连连的人民币汇价带来的消极和恐慌情绪,这使得他更加坚定年底汇价不会走跌,而只是稳中小跌的看法.

中国全国人大财经委副主任吴晓灵表示,鉴於中国的经济实力及拥有3万多亿美元的外汇储备量,所以不应担心於资本流出.虽然未来改革的方向是要加大汇率波动弹性,但目前用足人民币兑美元0.5%的波幅限制就够了.

今日闭幕的中国中央经济工作会议也提出,要深化利率市场化改革和汇率形成机制改革,保持人民币汇率基本稳定.

以下为北京时间17:15,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4330/70 6.4300

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3990/20 6.3880

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水245点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3951元.

中国商务部副部长钟山称,中国外贸在发展中遇到了很多新困难和问题,主要表现在国际市场需求不足等,而明年国际经济形势将更加复杂严峻,中国对外贸易任务将更加繁重艰巨.

上周五的欧盟峰会上,欧元区17国就制定更为严格的财政纪律达成一致,一度引发欧元上扬.不过乐观人气很快消散,欧元跌至两个月低点.因欧洲领导人未出台果断举措来缓解欧元区国家和银行的短期压力,引发三大评级机构发出警告,其中穆迪称可能检讨欧盟全部27个成员国的评级.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曾菱/冉莹; 审校 丁淑琴/林高丽

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