人民币小幅收跌 政策性购汇需求推动其月底前平稳走弱

* 人民币兑美元即期小幅收跌

* 月底前料持续平稳走弱

* 7月起季节和政策性购汇因素减弱，即期料双向波动

路透北京6月26日 - 人民币兑美元即期周二小幅回落。交易员表示，季节性和政策性购汇需求持续平稳释放，料推动人民币汇率在本周内持续平稳、小幅走弱，进入7月后这些影响因素预计将消失，即期以双向波动可能性为大。

上海某行交易员称，今天来看，半年末因素和综合头寸购汇使得总体的购汇偏多。6月余下时间理论上购汇仍然会偏强，不过银行综合头寸出现集中冲量的可能性不大，只要企业不出现大笔购汇，本周即期还会平稳走弱一些。

“进入7月以后这些因素都没有了，照目前来看结购汇会相对均衡一些，即期可能还是以双向波动为主吧。”她表示。

东京汇市美元兑日圆周三在亚洲盘中转而下行，投资者警惕关注中国货币市场困局。但美国经济数据支撑美元，因数据既支持了美国联邦储备委员会(美联储/FED)对经济复苏的看法，也支撑了美国公债收益率(殖利率)。

针对6月以来不断升级的流动性困局，中国央行周二终于发出将维护市场稳定的清晰讯号。央行称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具（SLO）及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1470 6.1453 -0.03%

中间价 6.1779 6.1767 -0.02%

成交额 136亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.56% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 53 6.1436 6.1489

2013年来即期升贬值幅度 1.36%

1年期美元/人民币掉期升水 1,220

离岸人民币市场,北京时间16:40 今日 上日

1年期NDF 6.3045/85 6.2970

CNH即期 6.1433/48 6.1398

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 黄凯/曾祥进)

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