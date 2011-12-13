沪深证交所周四两融余额增加38.3亿元 连五日上升
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周四收涨0.51%。沪深证交所融资融券余额当日增加38.3亿元人民币，连续第五日上升；两市两融余额为8,848.9亿元。
* 人民币兑美元收跌
* 欧元跌至两个月低位,拖累中间价至近两周低点
* 央行维稳意图明显,近期汇率料盘整
路透上海12月13日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周二收跌.因欧元区经济体面临评级下调的压力,欧元跌至两个月低点,拖累人民币中间价亦开在近两周低位,进而带动整体汇价交投区间下移.
交易员指出,中间价整体仍未脱离近期位於6.33元附近的区间,显示央行年底的维稳意图明显,加上年底金融机构的指标基本已完成,各方交投意愿不强,近期料以盘整走势为主.
"最近(汇价)还是会稳定吧,年底前不会大幅升值也不会大幅贬值的,"上海一银行交易员称.他认为,即便欧债危机进一步深化或年底企业结汇盘骤然增多,亦不会对汇价走势产生趋势性的影响.
上周五的欧盟峰会上,欧元区17国就制定更为严格的财政纪律达成一致,一度引发欧元上扬.不过乐观人气很快消散,欧元跌至两个月低点.因欧洲领导人未出台果断举措来缓解欧元区国家和银行的短期压力,引发三大评级机构发出警告,其中穆迪称可能检讨欧盟全部27个成员国的评级.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价 -------------------------------------------------------------------
6.3652 6.3634 6.3673 6.3359 6.3297 6.3606
以下为北京时间17:08,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.4240/90 6.4140
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3773/37 6.3655
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水210点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3862元.
欧元兑美元周二在亚洲市场挫至两个月低位,澳元兑美元也跌到平价附近,因对欧盟峰会的失望情绪逐渐浓厚,令投资者警惕欧元区国家债信评级被下调的可能.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曾菱/冉莹; 审校 杨淑祯/张喜良
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