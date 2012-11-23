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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 23日 星期五 08:55 BJT

专家称人民币强势升值或步入尾声

中国安信证券首席宏观经济学家高善文表示，中短期来看，人民币这一波比较强悍的升值过程已经进入尾声了。而未来五年或十年经济转型是否能够成功，将决定经济潜在增长的中枢。图为人民币与美元。路透

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