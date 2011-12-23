人民币兑美元小幅收升至汇改来新高

中国阿里巴巴集团澳新总部开幕 欲从全球需求升温中获益
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
* 人民币兑美元小幅收升,创汇改来新高
* 央行维稳意图下,人民币突破乏力
* 下周仍将维持盘整态势
路透上海12月23日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周五小幅收升,并创出汇改来新高.随着最近贬值预期的弱化,汇市心态逐渐趋於平静,尽管国际美元小幅回落,但人民币并未表现出强势升值迹象,整体仍维持盘整走势,波幅也明显收窄.
交易员并表示,在央行弱化了汇市的贬值预期以後,升值预期并未明显增强,目前人民币双向突破动力均不足,预计下周还将继续维持震荡的走势.
"央行的态度是:如果人民币盘中贬值幅度太大,不等跌停,就会干预."北京一银行交易员称,"现在大幅升值和大幅贬值可能性都不大."
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
-------------------------------------------------------------------
*6.3364 6.3360 6.3414 6.3209 6.3209 6.3390
注:*表示创汇改来收盘新高,前次高点为12月19日的6.3378元
上述交易员认为,前期大行施以援手向市场注入美元流动性,背後隐含央行在汇市维稳意图,贬值预期迅速弱化,但出於对明年欧债危机恶化,以及外需不振的担忧,市场的人民币升值并未明显增强,目前汇价突破缺乏动力,预计近期还将在6.33-6.35元附近进行整理.
以下为北京时间16:33,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3805/45 6.3880
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3305/35 6.3450
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水360点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3724元.
欧元兑美元周五在亚洲市场的清淡交易中小幅上升,但今年仍有可能温和收低,因欧债危机看来将再拖上好多个月.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曲伟治/边竞; 审校 张喜良 路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。
路透北京2月6日 - 根据中国国有资产管理委员会划定的公司制改制时间表，预计今年内全面完成国有企业公司制改制，将深入推进央企公司制股份制和混合所有制改制，积极探索集团层面股权多元化改革，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。