* 人民币兑美元大幅收涨

* 盘中汇价刷新2005年汇改来高点纪录

* 部分中资大行早间美元卖盘骤增

* 市场猜度或为央行授意,以打压近期人民币空头力量

路透上海12月16日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周五大幅收涨,并一度触及6.3294元的2005年汇改来新高.部分中资大型银行大量推出美元卖盘,推动人民币汇价一扫近日阴霾;市场认为政府方面仍意在维稳,预计下周汇率有望重现窄幅波动的盘整走势.

交易员指出,人民币连续触及日间交易区间下限,助长了做空人民币的投机炒作氛围,对推进人民币汇改步伐不利,虽然政府意愿短期内可能与市场实际需求有冲突,但汇价走势料还将以政府调控为主导.

"现在来看,央行的意图还是很明显的,就是不要'跌停',...'跌停'的字眼太敏感了,可能会起到放大市场预期的作用,导致一些原本不需要美元的人跑去买美元,"上海一银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.3484 *6.3294 6.3570 6.3352 6.3421 6.3735

注:*表示创2005年汇改以来新高

上述交易员认为,时下的宏观环境和2008年金融危机有些类似,央行不希望汇率在外围市场不确定的情况下大幅波动,在央行的干预下汇价将回归窄幅盘整走势.

周四人民币兑美元盘中一度连续第二日触及交易区间下限,此前不久亦曾连续九个交易日触及交易区间下限.<CNY/CN>

对今日早盘在即期市场上美元卖盘则骤增,对此上海一外资行交易员称,"主要是几家中资大行早上在很积极的卖出美元,我个人相信背後是有政府的意愿在里面."

该交易员认为,这可能是中国央行增强人民币汇率弹性的举措,也可能是有意打压近期不断做空人民币的空头氛围.

以下为北京时间16:42,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4150/50 6.4430

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3720/70 6.3985

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水205点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3689元.

周五东京汇市时段,欧元料以乐观基调为逾一个月来最糟的一周收场,因西班牙公债标售受到追捧和美国公布强劲经济数据後,风险资产普遍迎来空头回补.开再购置.<FRX/CN>

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)