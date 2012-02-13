* 人民币兑美元小幅收涨,结汇盘助推反弹之势

* 中间价持稳,副主席访美不改人民币维稳基调

* 方向不明近期汇市或呈现胶着走势

路透上海2月13日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一小幅收涨.中国副主席习近平今起访问美国,市场高度关注有关人民币汇率方面的议题,不过中国维持稳定基调不改,短期内人民币即使升值亦料空间有限.

上海一银行交易员指出,午後主要是受个别中资大行结汇需求推动,人民币出现反弹.预计,短期内结汇需求仍然偏强.

业内人士认为,上日刚创出汇改来新高的中间价今日持稳,而近期公布的宏观数据未能为市场指明方向,胶着市况或频现,投资者将多视盘中情况进行交易.

"央行对人民币升值的态度还是审慎的,强调稳定的,因此不会有大幅度的调整."恒生银行(中国)有限公司交易主管卢敏强称.他并表示,中美高层访问对人民币汇价影响或有限.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价 -------------------------------------------------------------------

6.2971 6.2958 6.3062 6.2939 6.2937 6.2986

中国国家副主席习近平今日起访问美国,市场人士相信人民币汇率将成为中美高层会唔时的重要议题之一.不过中国外交部副部长崔天凯上周四已明确表示,中国将继续人民币汇率改革,不会因习近平访美而调整汇率.

卢敏强并表示,欧盟对於希腊问题的解决进展将成为近期汇市的主导因素,如希腊问题进展顺利,人民币汇价或将在6.29-6.30附近波动.

"近期市场的弹性很大,例如一天之内,美元跌到差不多的位置就有买盘出来买美元;美元价格起来了,就有人民币买盘出来,没有一个特别清晰的预期."上海另一银行交易员称.

该交易员认为,中国1月贸易数据并不支持人民币大幅升值,但除贸易因素本身外,中美政治关系和美元指数对人民币汇价的影响尚不明确.

中国1月进出口双双呈现负增长,均创出两年多来新低,而贸易顺差则扩大至272.8亿美元,创下六个月来新高;经季节调整,1月出口环比下降3.3%,进口下降2.9%.

中国社科院副院长李扬表示,决定汇率的因素很多.就中美通胀对比而言,未来中国的通胀水平可能持续高於美国,从这一角度看,人民币也不需要再大幅升值了.

东京汇市,欧元周一微升,此前希腊国会通过撙节法案,确保该国朝获得亟需资金又接近一步.但市场人士警告,在敲定救援方案前,还会有更多阻碍.

以下为北京时间17:05,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2725/55 6.2680

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2960/80 6.2940

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水198点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3169元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕/冉莹; 审校 张喜良

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