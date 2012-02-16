人民币兑美元微幅收跌

* 人民币兑美元小幅收跌

* 受欧元疲弱拖累,人民币中间价续跌

* 市场缺乏明确方向,汇价呈现区间震荡

路透上海2月16日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四追随持续走低的中间价小幅下跌.业内人士表示,目前市场缺乏方向性信号,需要有新消息的指引才能打破目前的区间震荡局面.

欧元兑美元跌至相对低位,对海外美元形成支撑,美元指数.DXY重回80点上方.交易员认为,人民币升值预期减缓及欧债危机前景不明等刺激因素已在当前汇价中充分反映,投资者静待消息面指引.

"最近就是在6.30附近上下20个点左右波动,属於正常范围,因为市场现在方向不明."上海一银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3016 6.2992 6.3050 6.2991 6.2958 6.3000

中国今年1月外商直接投资(FDI)同比下降0.3%,连续第三个月下滑,受欧洲实际对华投资金额继续大幅下滑拖累.商务部新闻发言人沈丹阳指出,今年1月使用外资下降,亦是受到节日等因素影响.预计中国今年利用外资仍将面临较为严峻的国内外形势.进出口面临的外部环境趋紧,总体看形势仍然比较严峻.

东京汇市欧元兑美元周四滑至三周低点,因欧洲官员考虑推迟对希腊的第二轮救援,即使该国满足国际金主提出的要求.

以下为北京时间17:07,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2910/50 6.2810

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3000/50 6.2950

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水301点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3317元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕/冉莹; 审校 曾祥进/林高丽

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