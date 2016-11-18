人民币10月实际有效汇率微降至两年次低点 名义汇率结束十连跌

路透北京11月18日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，10月人民币实际有效汇率指数降0.08%至121.06，为两年来次低点，上月为升0.32%。

10月人民币名义有效汇率指数结束十连跌，升0.23%至117.22，上月为降0.10%。

根据BIS公布的数据统计，今年名义有效汇率累计下跌7.07%，实际有效汇率则累计下跌6.90%；而去年人民币实际有效汇率涨3.93%，名义有效汇率涨3.66%，均现连六年上升。

由于实际有效汇率是经过通胀调整的，10月名义汇率上升，而实际汇率下降，表明当前中国的整体通胀水平要低于可比较的国家的通胀水平。

基数因素和食品价格同比涨幅扩大，带动中国10月CPI重回“2时代”，并创下六个月高点；PPI则在大宗商品价格涨势助推下加速上升，同比创近五年新高。通胀短期料维持温和上升态势，但尚不足以对货币政策构成明显干扰。

中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数10月微升0.34%至95.07，上月为下降0.31%。

2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)

参看详情，请点选国际清算银行网站 (www.bis.org/statistics/eer.htm)