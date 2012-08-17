7月人民币实际有效汇率环比下跌0.1%--BIS

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8776元附近
路透上海2月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约320点。
路透北京8月17日电---国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年7月人民币实际有效汇率指数为108.52,较6月环比跌0.1%,为连续第二个月回落.
根据BIS最新数据,2012年1月人民币实际有效汇率指数创下1994年该数据公布来新高的109.4.
国际清算银行的最新数据并显示,7月人民币名义有效汇率指数为106.27,环比下降0.2%.
此前,BIS根据2008-2010年贸易数据权重,对其实际有效汇率指数进行了调整,并以2010年为基期,经调整後,人民币汇率指标中,欧元超越美元升至首位.
参看详情,请点选国际清算银行网站(here)
--发稿 李文科;审校 黄凯
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路透北京2月19日 - 中国证监会周末表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月，但并购重组发行股份购买资产部分的定价则继续执行重组办法有关规定。
路透上海2月18日 - 中国商务部和海关总署周六联合发布公告称，本年度暂停进口朝鲜（北韩）原产煤炭，包括海关已接受申报但尚未办理放行手续的煤炭，自明日（19日）起执行，有效期至12月31日。