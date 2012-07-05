分析：人民币资本项目下可兑换 前海仅是小打小闹

* 悲观者:送给香港的"礼物",还是天津滨海新区的港股直通车?

* 期盼者:细则快快出台,跨境贷款和赴港发债早日批量化

* 现实:先把地填平,再谈盖楼

* 未来:到政策实施时,沧海有望变桑田

作者 张胜男/药朝清

路透北京7月5日电---深圳前海深港现代服务业合作区正式获批,资本项目下的开放前景听来令人振奋.但业内人士表示,前海试点看上去尺度很大,实际上或许只能"小打小闹".

悲观人士认为,人民币资本项目开放之于前海,说不定就像五年前"港股直通车"之于天津滨海,最终难以如愿.乐观人士则认为,至少跨境贷款、直接投资和赴港发债等还是有操作空间,就是不知道能玩多大,什麽时候真的开始玩.

"项目数量上看可兑换或部分可兑换的可能很多,但资金规模上来看的话,这部分比例是完全可以忽略不计的.也就是说,政府想得很明白,现在的条件下,如果要开放也只能开放边边角角."金融专家赵庆明表示.

在国务院对前海批复文件中有关金融领域的八项试点中,并未明确提及"人民币资本项目可兑换"之类的字眼,只表示要探索拓宽人民币回流渠道,支持双向贷款和前海注册企业赴港发债等.

"(前海)不是成为人民币完全可兑换的试点,政府没有这个考虑.只是同等条件下,会有更多的便利和优惠."中国社科院世界经济研究所副所长何帆表示.

中国人民银行调查统计司课题组发布的《我国加快资本账户开放的条件基本成熟》一文建议,在资本账户开放路径的选择上,1-3年开放直接投资及清盘,3-5年开放商业信贷.债券类和股票类证券以及不动产交易5-10年内开放.至于货币市场工具和衍生品等则要更长远安排.

至于试点,并未列入该文的建议之中.而该文问世之初也引发了业内很激烈的讨论."资本逐利无边界"是业界对试点资本项目可兑换的最大担忧.

深圳前海管理局新闻发言人王锦侠受访时亦表示,和外界理解的不同,中央并没有给予前海什麽权限,而是给予了权限权利的范围和探索的空间.

**真能玩吗?**

香港一直受到土地供应的限制,拓展人民币离岸中心的版图料为深港两地所乐见.只是说多少,做多少,只有决策者心里最清楚,投资者只能等到细则公布的那一天.

AETOS艾拓思资本集团高级分析师陈迪表示,资本项下可兑换是必然的趋势.不过,中国政府不太可能因为外部干扰而加速进程,内部原因和外部风险的考虑是第一位的.

"现在国际对这个喊得比较多,可能是中国政府要表明一下姿态",他表示,"但短期不会有实质动作的,有人说三五年就能实现,我看不可能."

前海合作区虽然是中国政府批准的15个区域(包括上海浦东新区、天津滨海新区等)中面积最小的一个,只有15平方公里,但却是香港核心地区的12倍.

招商银行(3968.HK)(600036.SS)相关业务部门人士则称,不知道开放到什麽程度.或者说开放到这个程度以後,在实际操作上怎麽保证即开放又有管理.

有人将前海的人民币资本项目开放规划视为送给离岸人民币中心--香港的"礼物".言下之意是,政策宣言的成分更大,实际操作如何就不好说了.

中国外汇投资研究院院长谭雅玲就称,现在投机的情绪很极端,如果开放的话要求深圳和香港有很大的控制力.而且在流动性过剩的情况下推资本项目开放,不啻于冒险行为.

"可能因为特殊时段,回归十五年,要给香港一个礼物,安抚社会情绪.但我觉得这却可能给香港带来更大的风险.而且可行性和执行力都面临着很大问题.现在市场上的资金不是数量的问题,而是结果和效率的问题.钱回来了真正会投向哪里?"

**何时开始玩?**

毋庸置疑,等待将很漫长.一方面,前海目前基本上是一块废地,另一方面,从制度到实践本身就有很长的时间跨度.

路透记者在前海合作区看到,在这片15平方公里的海岸上,大概有1/3的区域被划为保税港区,有一些本地的企业在那里.另外2/3的区域还是一片填海而来的荒芜土地,需待软基处理过後才能在上面建设施工,这个等待施工的过程大概就要一年时间.

前海管理局办公室主任曹海雷表示,前海项目基础设施开发成本估计达2,850亿元人民币(448亿美元).主要资金来源将是银行贷款、发行债券,以及来自土地使用权出让方面的收入,此外还有共同开发项目.

之後招商引资开发建设,再到企业入驻就不知道还要多长时间了.到那个时候,香港和内地的人民币债券收益率之间还有没有差距?香港人民币离岸中心的建设又到了什麽程度?

按照规划目标,前海地区2020年将初步建成,且生产总值目标达到1,500亿元.

天津滨海新区2007年因被选为"港股直通车"(内地居民直接投资港股)的试点地而一度火热,把恒生指数和港元炒上了天,但最终因条件不成熟而不了了之.而当时的外管局文件也於去年到期作废.

"(滨海新区)到2008年还很荒."一位天津金融业从业者说,"不过现在金融街附近已经很繁华了.其他有些地方因为房地产调控还有在建工程没完工."滨海新区从1994年开始在天津经济技术开发区、天津港保税区的基础上开发建设,并於2005年开始纳入国家发展战略,2010年,滨海新区生产总值达到5,030.11亿元人民币,超过浦东新区.

**路有多长**

过往经验来看,从国务院领导人的一句话到书面的政策文件,再到企业的实际落实,这个过程耗时一年半载很正常.

香港工作的某国有大行下属投行人士称,前海获批之後,可能就会给企业一定额度,允许企业直接在香港发人民币债,不需要报发改委批准,不需要按照外债登记.在现在的报批制度下,企业赴港发债仍然是"看得见,够不着."

允许境内企业在香港发行人民币债券是2011年8月国务院副总理李克强率领诸多高官访港时宣布的,在那之前只有内地金融机构和海外企业可以在香港发行人民币债券.

但言出近一年,只有宝钢集团一家境内非金融企业在港发债,这期间仍有近20家境内企业是通过境外子公司或境外担保等形式发行点心债.

将李克强宣布的措施写入政府红头文件又等了大半年.2012年6月发改委发布"关於境内非金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券有关事项的通知",明确只要申请核准後,企业就可按照外债管理规定赴港发点心债.

"前海现在啥都没有.政策如果比较利好的话,估计会有很多企业到前海去注册.反正有个楼能注册就行,运营估计够呛.像(天津)滨海新区一样,恨不得一个办公室注册8个基金公司."上述投行人士表示.

问到是否有企业对此咨询表示兴趣,他表示暂时没有,都在等细则出来.得先摸政策,政策出来以後再说.

"注册在那边,拿一个免税就不在那边办公了.到最後就是企业赚了各方面政策的便宜,但实际实现不了在某个地方试点的目的."招商银行人士亦表示担忧.

**玩多大?**

无论是跨境贷款还是点心债,最吸引企业的是借助两地利差降低融资成本,这将直接决定企业的参与热情.而这个差距已然开始变得不太诱人.

上述招商银行人士称,两地利差迟早会趋同的.但双向贷款还是会有意义.因为利率趋同是长期观点,但从某 个时点来看还是会有背离.两边货币政策,流动性方面总会有差异的.

最近在香港发行的230亿元人民币国债,中标利率较去年大幅上升,因人民币升值预期已有所弱化.

其中首次在港招标的15年期国债中标利率为3.48%,较在岸市场同期限债券报价3.6407%仅低了16个基点.

但与同期内地同期限国债比较,三年期国债年利率在香港和大陆分别为1.85%和5.21%,五年期年利率分别为2.56%和5.71%.差距仍很明显.

还是以宝钢集团之前发行的点心债为例,宝钢先後发行了两批--2011年11月和2012年2月,其中後者的两年和三年期息率已较前者有大约12个基点的升幅.这显示时隔三个月,在港发行点心债的成本已经提升.

"利息费用是表面成本,还有很多隐形的费用,在香港做个说明书的小册子要花的钱,在内地够给投行、评级公司和会计师事务所的全部费用了."赵庆明说.(完)

--审校 屈桂娟

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