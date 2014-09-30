人民币反弹收升 中间价附近获结汇盘有力支撑

路透北京9月30日 - 继昨日大跌后，中国人民币兑美元即期周二反弹收升0.17%，跟随中间价升值方向。尽管盘初因汇丰制造业PMI终值下修，汇价有所走软，但至中间价附近即获得持续的结汇力量支撑，令人民币收复昨日部分失地。本月人民币兑美元则累计小幅升值0.06%。

交易员表示，市场今日并未因国庆长假即将来临而进入休假模式，早盘在人民币走弱至中间价附近时疑似看到央行干预的影子，午盘则继续有中资大行结汇，支撑人民币汇率。

“感觉成交价受三个因素影响：一是(美元兑人民币)中间价开低；二是香港‘占中’事件略显缓和，USD/CNH(离岸美元兑人民币)没有大幅上涨；三是大行在午后的结汇盘较多，客户结汇在清淡的市况下对USD形成了很大压力。”一股份行资深交易员表示。

另一股份行交易员稍早称，人民币在汇丰PMI终值公布后有一波贬值，但是到了中间价6.1525附近，就有很明显的结汇盘出来。

“感觉疑是央行（出手）。也有可能是阿里巴巴(BABA.N)，之前有200亿美元的结汇，感觉还没出完。”第三位股份行交易员说。

对于人民币后市，交易员表示，近期购汇盘源源不断，但同时亦有客户结汇，结售汇力量抗衡造成人民币汇率双向波动。未来人民币总体或将以升值为主，但在6.10-6.15区间会出现双向波动反复调整的局面。

产出和新订单指数下修，拖累汇丰9月中国制造业PMI终值亦被小幅向下修正。虽然和上月终值持平，但依然表明制造业面临下行压力，需要更多宽松政策支持。

全球汇市，美元指数.DXY有望创下六年最大季度涨幅，尽管周二涨势稍歇。有些分析师认为美元近期的涨势动力渐失。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1395 6.1501 0.17%

中间价 6.1525 6.1539 0.02%

成交额 189亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.23% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 147 6.1384 6.1531

2014年来即期升贬值幅度 -1.39%

1年期美元/人民币掉期升水 1335

离岸人民币市场,北京时间16:34 今日 上日

1年期NDF 6.2655/75 6.2705

CNH即期 6.1651/71 6.178

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)

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