人民币收盘突破6.12元 油盘购汇减少后偏向净结汇

路透北京10月22日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周三收升，连续三天走强，收盘价突破6.12元关口并创七个半月高位。中间价小幅走软，但盘面上偏向净结汇，使即期继续走升。

交易员表示，石油进口购汇减少是供求重新偏向净结汇的主要原因，加之昨天公布的三季度经济数据略好于预期、美元涨势暂缓，都使得人民币受到支撑。

“就是油盘购汇少了，这样（美元价格）就下了啊。”一股份行交易员说，都在说石油企业趁国际油价便宜加大了进口力度，这也不失为明智之举。

今天市场价也一度触及6.1172元七个半月高位，此后价格陷于窄幅盘整。收盘价6.1185持平于今年3月6日水平。

全球汇市方面，欧元兑美元周三触及一周低位，之前路透报导称欧洲央行(ECB)考虑买入公司债，凸显出欧元区和美国两地政策前景的差异化。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.1185 6.1212 0.04%

中间价CNY=PBOC 6.1437 6.1410 -0.04%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 193亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.43% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 36 6.1172 6.1208

2014年来即期升贬值幅度 -1.06%

1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y 1365

=CFXS>

离岸人民币市场,北京时间16:59 今日 上日

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2425/50 6.24

CNH即期CNH= 6.1233/53 6.1265

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。)开通此服务。