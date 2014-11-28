人民币收盘及盘中均创两个月新低

路透北京11月28日 - 中国人民币兑美元周五盘中及收盘均创两个月新低，收市时跌幅较早盘有所收窄，中间价中止连续三日走强后走弱。交易员称，OPEC不减产决定重创隔夜油价，刺激国内大量油盘购汇涌出，加上月末和周末企业购汇叠加，推动汇市走贬。

交易员指出，今天油盘购汇的量非常的大，客盘其他购汇也不小，虽然市场跌至接近6.15关口时遭遇一波结汇阻击，但整体购汇力量强大，亦有客户逢高结汇，推动人民币贬值幅度收窄。

“今天早上太动荡了，感觉成交量很大，一度甚至缺乏流动性...但后来价格逐渐稳定，净购汇仍偏多，但也有客户逢高结汇。“一外资行交易员称。

交易员并称，中资大行是今天客盘购汇的主力，油盘的量是非常惊人的，加上月底和周五的购汇量，从短期看，市场力量仍是往继续走贬的方向，监管层亦只是意图控制贬值的节奏，并没有改变市场方向的迹象。

上述外资行交易员称，自今年8月开始，除美元之外的其他货币，包括欧系货币和亚洲货币等都大幅走低，而人民币持续走升，现在美元指数还在走高，人民币汇率有所走弱可以说“合情合理”。

石油输出国组织(OPEC)周四决定保持产量不变，以沙特为首的海湾产油国置该组织贫穷成员国要求减产以遏制油价下跌的呼声不顾，坚持不减产,推动指标布兰特原油期货LCOc1一度暴跌逾6美元，至每桶71.25美元。

全球汇市方面，美元周五走强，此前石油输出国组织(OPEC)决定不削减石油产量，打压挪威克朗等商品货币。挪威克朗兑美元和兑欧元挫至五年低点。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1450 6.1392 -0.09%

中间价 6.1345 6.1320 -0.04%

成交额 244亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.24% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 88 6.1405 6.1493

2014年来即期升贬值幅度 -1.48%

1年期美元/人民币掉期升水 1350

离岸人民币市场,北京时间17:34 今日 上日

1年期NDF 6.2600/50 6.253

CNH即期 6.1625/28 6.1462

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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