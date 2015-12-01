人民币成为中日两国贸易的第二大支付货币--SWIFT

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港12月1日 - 全球交易服务机构SWIFT周二表示，人民币已成为日本与中国/香港之间贸易的第二大支付货币，仅次于日圆。
人民币已超过港元和美元，在10月份的日本与中国/香港之间贸易结算额中，人民币支付金额占6.9%，高于两年之前的3.1%。
SWIFT称，机构转账是人民币使用背后的主力，在10月两国之间支付总额中占97%。
根据SWIFT，以交易总额来看，10月份人民币在全球支付方面的活跃度仍位居第五，市场份额为1.92%。
10月人民币支付总额较9月下降23.53%，而总体来看，所有支付货币的交易总额仅下降了2.42%。
国际货币基金组织(IMF)周一如外界预期，同意将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子，这是中国作为全球经济大国为获得国际上的认可所取得的胜利。
人民币将拥有10.92%的权重，英镑和日圆将分别降至8.09%和8.33%，美元保持在41.73%的水平基本未变。(完)
(编译 王颖；审校 李春喜)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。