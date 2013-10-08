人民币中间价创新高 但市场预期相对持稳

* 人民币即期回吐日内涨幅后收盘微升

* 中间价再创汇改来新高，但市场预期相对持稳

* 节后客盘结购汇需求均有放大

* 6.阻力支撑不失，短期料继续横盘

(更新收盘报价并新增评论)

路透北京10月8日 - 人民币兑美元即期周二微幅收升。受再创新高的中间价提振，日内涨幅一度扩大到0.06%，但午盘后升幅收窄。交易人士反映，国庆长假过后客盘结购汇需求均有放大，6.12元阻力不减，总体上市场预期和成交价格也保持平稳。

“感觉是市场预期比较稳定，虽然节后结汇量比较大，但是市场有较大（美元）支撑，我这边购汇的量也不小，预期还是比较稳定。”上海一股份行交易员说。

长假期间美元指数.DXY走软并跌破80点关口，促人民币中间价重拾升势。今天中间价报6.1415点，较上个交易日（9月30日）的6.1480点走高65个点子。

上海一股份行外汇交易主管认为，美元指数走势比他想象的要软，今天的中间价升幅符合一篮子货币的汇率水平，从升值步伐上来说还算合理，稍微偏大。中间价还得多观察两天。

北京一国有大行交易员说，除了外部因素，中间价升势也可能反映出近一段时间客盘结汇压力还是比较大。

对于客盘结购汇，多位交易员均表示节后购汇稍微偏强，不过节日期间也会累积一些结汇力量，综合来看需求仍保持大体均衡，短期内即期会继续在6.12元附近窄幅振荡。

中国国家信息中心宏观经济形势课题组报告预计，四季度中国经济增长将稳中趋缓，四季度和全年国内生产总值(GDP)均将增长7.6%左右；而通货膨胀率则温和回升，失业率基本稳定。

全球汇市美元兑日圆周二小幅走高，脱离两个月低点，因有迹象显示美国国会可能达成协议，以避免债务违约。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1211 6.1220 0.01%

中间价 6.1415 6.1480 0.11%

成交额 157亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.38% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 35 6.1179 6.1214

2013年来即期升贬值幅度 1.78%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:50 今日 上日

1年期NDF 6.1790/35 6.1800

CNH即期 6.1104/13 6.1079

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯/曾祥进)

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