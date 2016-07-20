人民币早盘一度反弹逾百点 大行维稳力道明显增强

路透北京7月20日 - 人民币兑美元即期周三早盘反弹，一度走升逾百点创半个月新高，交投集中在中间价的升值区域；今日中间价小幅回升，脱离逾五年半新低。交易员称，人民币汇价最近一度测试6.7元关口，而这两天大行维稳力道明显增强，推动人民币汇价小幅走升。

他们指出，美元持坚，客盘购汇需求仍有，市场中长期亦认同人民币将小步走贬，但现在的贬值预期和今年1月份时候的恐慌相比显然小了很多，大行维稳不是为了改变趋势，而是为了控制节奏。

另一方面，市场认为本轮人民币走贬的主要动力来自于外围市场，相比1月份，人民币汇价的基本面已经改善不少，在更透明的中间价定价机制下，大行提供美元流动性对市场而言反而提供了波段操作的机会。

“大行结汇挺多的，引发市场一波止损，也让之前看涨（美元）的，缓一缓看涨情绪...美指持续走强的话，人民币还是会跌，但要控制力度，关键点位守一守。”一外资行交易员称。

另有外资行交易员指出，人民币汇价呈现曲折波动贬值的走势，而监管层就是这波行情的市场主导者，“现在央妈心理有数，摸清央妈的个性，跟着它玩就可以，反而可以做很好的波段行情。”

德国商业银行亚洲高级经济学家周浩则认为，美元/人民币中间价周三设定在6.6946，连续第二天低于6.7关口，清晰表明中国有意要守住这一关口。而强劲的人民币中间价亦有助于向市场传达清晰的声音，那就是中国不想看到人民币贬值，至少目前是这样。

北京时间11:37，人民币兑美元即期报6.6874元,上日收报6.6893元，夜盘终报6.697元。早盘最高报6.6780，为半个月来新高。今日人民币兑美元中间价报6.6946元，上日中间价为6.6971元。人民币兑美元即期成交额为122.17亿美元，上日半日为127.04亿美元。

路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.7014元附近，较上日下跌约43点。路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日上扬0.31%至94.73；SDR篮子指数亦上涨0.3%至95.68。

全球汇市方面，美元周三在亚洲盘初持坚。美国经济数据强劲，且市场愈发预期日本央行将准备采取额外的宽松举措，推动美元指数涨至四个月高位。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.8485元, 上日尾盘为6.8565元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6967元, 上一交易日尾盘报6.7111元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6875；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）