渣打人民币环球指数8月环比增1.4%

路透香港10月7日 - 渣打银行周二公布渣打人民币环球指数8月报1,949，较上月增长1.4%，主因指数纳入了首尔及巴黎为新的人民币离岸中心。

报告称，如若撇除新增的离岸中心，指数8月份表现仍受到对中国宏观经济忧虑的拖慢，并录得自2012年10月以来首次按月下跌。但渣打表示，沪港通的推出和预期香港将撤销2万元人民币兑换上限，有望推高指数。

渣打表示，巴黎一连串政策优惠，包括人民币清算行的成立和首次获发人民币合格境外机构投资者（RQFII）配额、人民币兑欧元直接交易等有利等条件有助于巴黎发展为人民币离岸中心。

而基于南韩与中国实体经济的紧密联系，首尔在离岸人民币上有庞大潜力，首尔新近推出的KRW/CNH交易，预计在与离岸人民币外汇对冲和较低的外汇交易成本下，将为当地出口商带来更大竞争力。

韩国人民币存款八月按月增长23%，人民币存款已达199亿美元，占总外汇存款的28%，较2013年初的0.51%有强劲增幅。

渣打并指，若不计入首尔和巴黎，按指数的基础离岸中心计算，8月仍是一个进展缓慢的月份。指数中的各个市场，8月跨境人民币支付较7月下跌。点心债券由于发行成本增加而有所放缓，离岸人民币较在岸价持续出现折让，减少累积人民币存款的意欲，情况在香港最为明显。

8月离岸人民币汇价疲弱反映市场对内地经济放缓持续忧虑；在岸价则受惠于贸易顺差创历史新高而相对稳定。（完）

(记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)

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