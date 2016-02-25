人行副行长称人民币汇率稳定非常重要 汇率将更加灵活和市场化

中国人民银行副行长易纲周四表示，人民币汇率稳定非常重要，但未来汇率亦将更加灵活，更加由市场化来主导；人民币汇率将继续参考一篮子货币而不仅是美元。央行还将更便利地促进以市场为主导的人民币国际化。他在出席国际金融协会G20峰会时并指出，人民币兑美元汇率波动率较之前会上升。路透