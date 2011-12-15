人民币兑美元收跌 避险令美元受捧

* 人民币兑美元小幅收跌

* 盘中汇价连续第二日触及交易区间下限

* 美元强势近期难抑,人民币跌势或将延续

* 政府对明年一季度外贸不乐观,人民币中期亦难有起色

路透上海12月15日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周四小幅收跌,盘中并连续第二日触及交易区间下限.欧元区经济前景堪忧,避险情绪令美元倍受追捧,人民币中间价终不敌强大外力,脱离"硬扛"近半个月的6.33元附近价位.

交易员称,国际美元高歌猛进的势头短期难见停滞,预计人民币近期可能延续下跌态势.且政府方面亦表示对未来一段时期的外贸形势并不乐观,人民币汇价中期亦难见明显起色.

"美元指数.DXY很强嘛,美元对其他货币都在升值,人民币跌是正常的,……有报告预计人民币要到明年二季度才会恢复升值,"上海一银行交易员称.

中国11月外商直接投资(FDI)同比下滑近一成,为28个月来首次.商务部同时预计,由於国内外环境变化对中国外贸的影响还在继续发展,明年一季度中国外贸形势相当严竣.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3735 6.3728 6.3738 6.3421 6.3396 6.3706

按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3738元是今日人民币对美元交易区间下限.

欧元周四在东京汇市时段持稳,但仍徘徊在上日触及的11个月低点附近,因有诸多迹象显示欧债危机远未结束,促使投资人抛售风险偏高资产,从而支撑了美元需求.

汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的12月初值数据,虽然仍在荣枯分水岭线50下方,但较上月的32个月低位明显回升,显示中国制造业活动仍在收缩,但程度较上月好转.

以下为北京时间17:07,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4470/10 6.4430

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3975/75 6.4030

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水309点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4044元.

美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)周三表示,如果中国希望继续保持增长势头,就必须做出一直抗拒的根本性政策决定,包括采行基於市场的汇率制度.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曾菱/冉莹; 审校 黄凯/张喜良

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