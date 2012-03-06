人民币兑美元收跌 政策变数增加

* 人民币兑美元收盘微跌

* 中间价弱势拖累人民币表现

* 央行行长称人民币已具备扩大波幅条件

* 政策变数增加,近期市场难有明确方向

路透上海3月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二收盘微跌,受中间价维持弱势所累,但走势仍相对抗跌;而有关央行行长周小川发表人民币已具备扩大波幅条件的言论,则令政策变数有所升温.

交易员认为,由於政策面存在不确定性,近期机构对人民币走向的判断会较为谨慎,市场也难有明确方向.

"现在不是在开(两)会嘛,会後有没有新的政策出来,大家都在关注."上海一银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3080 6.3058 6.3189 6.3141 6.3121 6.3067

上述交易员指出,近期关於人民币汇率已接近均衡水平的观点逐渐增多,联系到央行行长关於扩大波幅的最新言论,近期汇率政策有所调整的可能性上升,在政策面未明朗前,机构不会贸然行动,短期人民币汇率整体将维持震荡.

中国人民银行行长周小川周一表示,就目前形势而言,人民币汇率已经逐步具备了波幅限制适当加大的条件,这能更加体现人民币以市场供求关系决定汇率的机制.

中国央行货币政策委员李稻葵周二称,人民币汇率当前已接近"均衡"水平,下一步要进一步放宽双向波动幅度.不应再将人民币汇率视为全球经济失衡的根本原因.

东京汇市商品货币周二在亚洲盘处於挨打的局面,此前中国宣布八年以来最低的经济成长目标,在海外市场引发投资人减持多头部位,令商品货币受挫.这令欧元承受的压力有所缓解,欧元/美元从两周低点回升,借助欧元兑澳元和新西兰元大涨之势.

以下为北京时间16:53,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3070/00 6.2870

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3080/10 6.3010

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水113点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3193元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 边竞/曾菱; 审校 林高丽

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