人民币连跌三天 收创两个半月新低

* 即期续收跌70个点子，创两个半月新低

* 中间价连三天加速贬值

* 自发购汇和疑似干预购汇均有出现

* 短期市场仍持观望态度

* 市场价向中间价靠拢

路透北京2月20日 - 人民币兑美元即期跟随中间价连续第三天收跌，并创两个半月来新低。中间价贬幅呈加速状态，客盘虽然仍偏结汇，但盘中银行自发购汇、疑似央行干预的大行主导购汇、油盘购汇均有出现，令人民币贬幅继续扩大。

今天中间价下跌了43个点子，创下今年以来最低价位。银行交易员称，中间价近日连续走贬，大行购汇时点和价位也不确定，还是不清楚监管层意图，交易风险较大。

一股份行交易员描述称，早盘初段多家银行跟随上日尾盘方向入场购汇，但发现疑似的干预买盘并未出现，又反手抛出美元。“正砸得兴起，央行来了，（美元）价格瞬间飞了30多个点。”

他并称，今天客盘看上去还是结汇偏多。大行购汇是即期走贬的主要推手，油盘出手购汇导致即期跌幅加剧。

另一股份行交易员认为，市场价向中间价回归，这才真正符合央行的政策目标。既保证了中间价的定价影响力，又维持了以中间价为中枢的双边波动态势。

以即期日低计算，近期离中间价的距离逐步收窄。以周四早盘日低6.0851元计，相当于较中间价向升值方向波动0.48%，较1月22日最远时的0.93%已经大幅收窄。收盘时，离岸人民币即期汇价与在岸价格差也缩至不足200个点子。

全球汇市方面，美元周四下跌，澳元下挫，此前公布的一份中国调查令人失望，再度引燃了新兴市场经济体的疑虑，同时提振日圆等货币。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0834 6.0764

-0.12%

中间价 6.1146 6.1103

-0.07%

成交额 206亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.55% (上限± 日高 日低

1%)

日内波动幅度(pips) 44 6.0807 6.0851

2014年来即期升贬值幅度 -0.48%

1年期美元/人民币掉期升水 165

离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日

1年期NDF 6.1250/00 6.111

CNH即期 6.0630/60 6.0486

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 吴云凌/杨淑祯)

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