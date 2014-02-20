人民币连跌三天 收创两个半月新低

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
* 即期续收跌70个点子，创两个半月新低
* 中间价连三天加速贬值
* 自发购汇和疑似干预购汇均有出现
* 短期市场仍持观望态度
* 市场价向中间价靠拢
路透北京2月20日 - 人民币兑美元即期跟随中间价连续第三天收跌，并创两个半月来新低。中间价贬幅呈加速状态，客盘虽然仍偏结汇，但盘中银行自发购汇、疑似央行干预的大行主导购汇、油盘购汇均有出现，令人民币贬幅继续扩大。
今天中间价下跌了43个点子，创下今年以来最低价位。银行交易员称，中间价近日连续走贬，大行购汇时点和价位也不确定，还是不清楚监管层意图，交易风险较大。
一股份行交易员描述称，早盘初段多家银行跟随上日尾盘方向入场购汇，但发现疑似的干预买盘并未出现，又反手抛出美元。“正砸得兴起，央行来了，（美元）价格瞬间飞了30多个点。”
他并称，今天客盘看上去还是结汇偏多。大行购汇是即期走贬的主要推手，油盘出手购汇导致即期跌幅加剧。
另一股份行交易员认为，市场价向中间价回归，这才真正符合央行的政策目标。既保证了中间价的定价影响力，又维持了以中间价为中枢的双边波动态势。
以即期日低计算，近期离中间价的距离逐步收窄。以周四早盘日低6.0851元计，相当于较中间价向升值方向波动0.48%，较1月22日最远时的0.93%已经大幅收窄。收盘时，离岸人民币即期汇价与在岸价格差也缩至不足200个点子。
全球汇市方面，美元周四下跌，澳元下挫，此前公布的一份中国调查令人失望，再度引燃了新兴市场经济体的疑虑，同时提振日圆等货币。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.0834 6.0764
-0.12%
中间价 6.1146 6.1103
-0.07%
成交额 206亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.55% (上限± 日高 日低
1%)
日内波动幅度(pips) 44 6.0807 6.0851
2014年来即期升贬值幅度 -0.48%
1年期美元/人民币掉期升水 165
离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日
1年期NDF 6.1250/00 6.111
CNH即期 6.0630/60 6.0486
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 吴云凌/杨淑祯)
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