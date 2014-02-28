人民币即期早盘暴跌创出历史最大日内跌幅

* 即期早盘暴跌创汇改来最大日内跌幅

* 一度逼近今天的“跌停”价位后稍回升

* 连续击穿6.13-6.18元整数关口

* 出乎市场意料，止损盘涌出

(更新报价和评论)

路透北京2月28日 -人民币兑美元即期周五早盘暴跌，创出汇改以来最大日内跌幅，并一度逼近今日的“跌停”价位，此后跌幅有所缩窄。今天中间价微幅走升10个点子。

交易员表示，大行购汇对美元持续构成支撑，随着美元价格节节上扬，被击穿的市场空头盘也贡献了美元买需。

“一片恐慌，一片止损！”一中资大行交易员说。

一外资行交易员表示，“一开始的跌幅还在想象空间之内，到10点、11点美元迅速拉升，幅度就有些出乎意料了，这不是大家能预先看到的东西。”

交易人士认为，短期内美元空头不敢轻举妄动，而美元多头则因目前价位已经拉升，也缺乏空间，整体上市场会更加谨慎。

早盘所创低点6.1808元，对应的日内跌幅创汇改以来最大的524个点子，较前日收盘价最大跌幅高达0.86%，距今天的波幅下限6.1826元仅18个点子。此前即期曾于2008年12月1日单日暴挫499个点子。

一商业银行债券交易员表示，由于人民币汇率暴跌，早盘无暇顾及债券交易，“现在看外汇了，今天跌太多了...感觉止损盘好强大啊！”

北京时间12:06，人民币兑美元即期报6.1613元，上日收报6.1284元。今日人民币兑美元中间价为6.1214元，上日中间价为6.1224元。

美元兑日圆和欧元周五持稳，此前美国股市上涨确认了投资者的风险偏好，并助美元扳回部分因地域政治紧张局势造成的跌势。<FRX/CN>

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.1540/80，上日尾盘为6.1465。

北京时间12:06，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.1255/65元，上一交易日尾盘报6.0995元。

人民币兑美元即期周四小幅收贬，但未突破昨日盘中近七个月低位。中间价下跌32个点子。交易员称，客盘在即期和远期上的结汇都相对较重，午后大行购汇出手施压，促人民币收跌。（完）