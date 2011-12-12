* 人民币兑美元收涨,受中间价高开带动

* 盘中连续第九日触及交易区间下限,年底成交清淡

* 出口增速放缓,人民币升值预期进一步减弱

路透上海12月12日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周一在高开的中间价引领下走升,但出口数据疲弱,令人民币升值预期进一步减弱,汇价盘中连续第九个交易日触及交易区间下限.

交易员指出,年底市场交投冷清;尽管央行仍维持中间价在高位区间的稳定运行,但目前企业结汇意愿明显降低,日间交投多围绕交易区间下限展开.

"央行还是想保持中间价的稳定,不过顺差减少,人民币升值预期肯定是会降低的,企业不愿意结汇,"上海一银行交易员称.

欧美市场疲弱令中国11月出口增速降至九个月新低,贸易顺差缩减至145.2亿美元.全球经济景气的不确定性更令中国未来的出口前景不甚乐观.

中国国家主席胡锦涛周日表示,中国将进一步促进对外贸易平衡发展,坚持进口和出口并重,把扩大进口和稳定出口结合起来,把积极扩大进口作为转变外贸发展方式的重要内容,努力促进国际收支基本平衡,不刻意追求贸易顺差.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价 -------------------------------------------------------------------

6.3606 6.3582 6.3613 6.3297 6.3352 6.3647

按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3613元是今日人民币对美元交易区间下限.

此外,交易员指出,市场对欧盟峰会决议将带来的结果尚未有统一看法,此举对欧元为主的非美货币影响亦难断言,不过预计对人民币中间价的影响较为有限.

"(欧盟峰会结果)对人民币汇率没什麽影响,对中间价影响比较大的主要还是中美之间的关系,以及双方的政治诉求恶劣",上海另一外资行交易员称.

欧洲周五达成一项历史性协议,同意起草新条约以深化欧元区经济一体化,但英国反对与欧盟其余26个成员国一起加入财政联盟,被孤立一边.随後,标普称将评估强化财政规则的欧盟协议,于未来几天决定是否调降欧元区国家评级.

以下为北京时间17:05,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4060/10 6.4030

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3588/52 6.3680

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水140点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3746元.

周一欧元在东京汇市时段下跌,年底来临之际其走势料将挣扎,此前欧盟就进一步推动经济一体化达成一致,但未能出台一项令人信服的计划,以果断应对欧元区债务危机.

中国已定调明年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策.国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示,明年中国经济将回归常态化中的"软着陆",GDP增速还将陷入惯性回落,触底的时间可能在一二季度,三四季度将有温和的回升.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曾菱/冉莹; 审校 林高丽

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