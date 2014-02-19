人民币收贬近百点创年内新低

* 即期早盘初段急跌多达91个点子

* 至少两家中资大行强势购汇

* 跌幅在区间振荡中稍收窄

* 人民币看多情绪或需调整

路透北京2月19日 -人民币兑美元即期周三早盘初段急贬后企稳。盘初即期一度触及6.0764元的近两个月低位，较昨日收盘价最深下滑91个点子，其后跌幅在区间振荡中有所收窄。

交易人士称，盘初看到至少两家中资大行出价报买美元，使得美元价格在盘初就急速上蹿，但不知其购汇性质和目的。

他们并认为，近期一波大行购汇主导下的人民币贬值，与客盘净结汇方向和弱势美元趋势都相背离，人民币看多情绪可能需要调整。

“大家对中国经济放缓可能还是有点担心，至少是不确定性增加了，所以要调整一下之前过于乐观买入人民币的策略。”一家中资大行交易员说。

他并补充，央行好像也乐见这样的回调，可能趁势推一把。

一位国有大型企业财务人士认为，这一波贬值可能是对去年四季度阶段性加速升值的调整，毕竟一季度经常项下的资金流入一般都比较弱一点，加上中间价也是一个偏弱的姿态。

“这点回落我觉得还是可以理解，毕竟央行也不会希望是一个单边的预期吧。”该人士说。

北京时间12:07，人民币兑美元即期报6.0737元，上日收报6.0673元。今日人民币兑美元中间价为6.1103元，上日中间价为6.1073元。

全球汇市方面，欧元兑美元周三触及七周高点，美元走势挣扎，因美国发布更多的疲软经济数据，并且有报道称海外投资者已经在大量卖出美国资产。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.1102/42，上日尾盘为6.1055。

北京时间12:08，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.0415/45元，上一交易日尾盘报6.0368元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 吴云凌/林高丽)

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