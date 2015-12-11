人民币收盘续大跌刷新四年半低点 单周跌幅创811汇改来最大

路透北京12月11日 - 人民币兑美元即期周五收盘大跌逾175点子，创逾四年新低，中间价亦连五日下跌续刷新逾四年低点。交易员称，本周跌势明显加速，但市场并没有出现明显恐慌，交投亦未明显放量，预计短期跌势有望持续，但需关注下周美联储议息结果的冲击。

他们并指出，本周人民币累计下跌0.83%，为8.11汇改来最大单周跌幅，离岸CNH在昨日剧烈波动之后今日续大贬400点子，凸显市场的做空情绪仍高涨；虽然人民币下跌态势明朗，但仍忌惮央行干预，因此大肆做空风险仍存在。随着贬值幅度加大，市场经历一段时间宣泄，贬值预期或将淡化。

“看不懂了，人民币是要放开波动吗，或许真的不能用老眼光看我们的货币了。”一外资行交易员称，“现在没有止跌的样子，但美联储议息前后可能是个风险点吧。”

中国人民银行周五称，11月当月外币存款和贷款双双减少，外币存款减少203亿美元，外币贷款减少262亿美元。这与当月人民币汇率走贬趋势相符。

外管局官员周四称，人民币不存在大幅贬值基础，但前期贬值预期尚未完全消化，央行逐步放开后呈现渐进贬值趋势。

全球汇市方面，美元周五持稳，因欧元近期涨势熄火而稍事歇息；欧洲央行决策官员发表温和评论，导致欧元近日涨势失去动能。澳元因国内就业报告强劲而大涨后，遭逢获利抛压而缩减涨幅。

新兴汇市方面，因人民币跌至四年半低点，创下10年来最长周线连跌，拖累其他亚洲新兴货币走低，市场担忧中国经济放缓，以及下周美联储料将升息。

' 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。