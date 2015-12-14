人民币具备对一篮子货币保持基本稳定基础--货币网评论

路透北京12月14日 - 中国货币网发表特约评论员文章称，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。而参考一篮子货币不等于盯住一篮子货币，还需将市场供求关系作为另一重要依据，再加上必要管理，最终形成灵活浮动的汇率。

由中国央行网站稍后转发的该文章指出，只保持人民币对单一货币汇率基本稳定意味着汇率可能出现扭曲从而导致失衡的积累，不利于增强经济应对外部冲击的弹性。今后市场主体不应只盯住美元，而应更多地参考一篮子货币，当然这需要一个过程去适应。

“观察人民币汇率主要看一篮子货币，但市场需要一定时间逐步适应这一视角。”文章指出。

文章并称，从短期看，人民币对一篮子货币调整的效果已经有所体现。短期内，对单一货币的双边汇率变化很大程度上反映了不同经济体在各自经济周期中所处位置的差异。汇率指数作为一种加权平均汇率，能够更加全面地反映一个货币的价值变化。总体来看，今年以来这几个指数都显示人民币对一篮子货币币值基本稳定。

从中长期基本面看，人民币汇率有条件保持在合理均衡水平上的基本稳定。人民币加入SDR成为储备货币后，境外主体持有的人民币资产规模将逐步增加，市场观察人民币汇率的一个新逻辑正在逐步建立。(完)

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