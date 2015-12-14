人民币具备对一篮子货币保持基本稳定基础--货币网评论

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月14日 - 中国货币网发表特约评论员文章称，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。而参考一篮子货币不等于盯住一篮子货币，还需将市场供求关系作为另一重要依据，再加上必要管理，最终形成灵活浮动的汇率。
由中国央行网站稍后转发的该文章指出，只保持人民币对单一货币汇率基本稳定意味着汇率可能出现扭曲从而导致失衡的积累，不利于增强经济应对外部冲击的弹性。今后市场主体不应只盯住美元，而应更多地参考一篮子货币，当然这需要一个过程去适应。
“观察人民币汇率主要看一篮子货币，但市场需要一定时间逐步适应这一视角。”文章指出。
文章并称，从短期看，人民币对一篮子货币调整的效果已经有所体现。短期内，对单一货币的双边汇率变化很大程度上反映了不同经济体在各自经济周期中所处位置的差异。汇率指数作为一种加权平均汇率，能够更加全面地反映一个货币的价值变化。总体来看，今年以来这几个指数都显示人民币对一篮子货币币值基本稳定。
从中长期基本面看，人民币汇率有条件保持在合理均衡水平上的基本稳定。人民币加入SDR成为储备货币后，境外主体持有的人民币资产规模将逐步增加，市场观察人民币汇率的一个新逻辑正在逐步建立。(完)
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(发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。