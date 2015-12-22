明年人民币兑美元不会跌穿6.6--中银香港

2010年12月30日在北京拍到的人民币图片。 REUTERS/Petar Kujundzic/Files T

路透香港12月22日 - 中银香港(2388.HK)周二称，预期2016年人民币兑美元CNY=CFXS不会跌穿6.6，因美国加息步伐缓慢，减轻人民币贬值压力，并使人民币呈先跌后回走势。

市场普遍预期在美国再度加息的影响下，明年人民币可能继续贬值5-6%，意味着811汇改以来贬值10%。

中银香港发展规划部副总经理鄂志寰在记者会上称，预期人民币兑美元在2015年贬值4%后，2016年汇率跌势可望回稳，全年呈先跌后回的格局，因中国内地经济增长基调仍然稳健，美国温和的加息趋势对美元的支持已基本得到反映。但新的人民币汇率机制令人民币双向波幅增大。

“资本外流对人民币汇率造成的压力不会很严重，一方面资本账户加快开放会有更多资本流出来，但另一方面整体会保持国际收支平衡，加上3.4万亿美元的外汇储备作后盾，这样就可以相对减轻人民币汇率压力。”她说。

中银香港发展规划部高级经济研究员卓亮称，预计明年人民币兑美元不会跌穿6.6，因预期美国继本月后第二次加息将延至明年中，而非第一季，这样市场将逐渐形成共识，就是美国未必可以形成真正加息周期，美元强势得到纾缓。

“因此我们预计明年下半年人民币兑美元汇率有望回稳，且不排除小幅反弹1%的可能性。”他说。

中银香港预期，明年美国全年加息两次，每次各0.25厘，联邦基金目标利率上调至0.75-1%。

至于对中国经济的预测，中银香港预计，2016年国内生产总值（GDP）增长6.8%左右，2015年则为6.9%。尽管外围环境不利于内地出口改善，但内地的基建和服务业投资以及消费支出增长仍佳，仍然有减息降准及支持经济在合理区间增长的政策空间，经济下滑趋势有望逐渐回稳。（完）