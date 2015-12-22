明年人民币兑美元不会跌穿6.6--中银香港

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港12月22日 - 中银香港(2388.HK)周二称，预期2016年人民币兑美元CNY=CFXS不会跌穿6.6，因美国加息步伐缓慢，减轻人民币贬值压力，并使人民币呈先跌后回走势。
市场普遍预期在美国再度加息的影响下，明年人民币可能继续贬值5-6%，意味着811汇改以来贬值10%。
中银香港发展规划部副总经理鄂志寰在记者会上称，预期人民币兑美元在2015年贬值4%后，2016年汇率跌势可望回稳，全年呈先跌后回的格局，因中国内地经济增长基调仍然稳健，美国温和的加息趋势对美元的支持已基本得到反映。但新的人民币汇率机制令人民币双向波幅增大。
“资本外流对人民币汇率造成的压力不会很严重，一方面资本账户加快开放会有更多资本流出来，但另一方面整体会保持国际收支平衡，加上3.4万亿美元的外汇储备作后盾，这样就可以相对减轻人民币汇率压力。”她说。
中银香港发展规划部高级经济研究员卓亮称，预计明年人民币兑美元不会跌穿6.6，因预期美国继本月后第二次加息将延至明年中，而非第一季，这样市场将逐渐形成共识，就是美国未必可以形成真正加息周期，美元强势得到纾缓。
“因此我们预计明年下半年人民币兑美元汇率有望回稳，且不排除小幅反弹1%的可能性。”他说。
中银香港预期，明年美国全年加息两次，每次各0.25厘，联邦基金目标利率上调至0.75-1%。
至于对中国经济的预测，中银香港预计，2016年国内生产总值（GDP）增长6.8%左右，2015年则为6.9%。尽管外围环境不利于内地出口改善，但内地的基建和服务业投资以及消费支出增长仍佳，仍然有减息降准及支持经济在合理区间增长的政策空间，经济下滑趋势有望逐渐回稳。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)