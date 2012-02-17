人民币名义有效汇率连续六个月上行

* 名义有效汇率连续六个月走升,当月环比略涨0.36%

* 1月实际有效汇率107.37,环比下跌0.65%

* 名义和实际有效汇率年内仍将"双升"

* 出口企业压力有增无减

作者 曲伟治

路透上海2月17日电---中国1月人民币名义有效汇率连续六个月走升,虽然实际有效汇率环比下跌,但这仅是暂时现象,有效汇率年内升值的趋势并未扭转.

业内人士表示,新年伊始,进出口即双双陷入负增长,但人民币并未停止升值步伐,贸易顺差的扩大则无异於雪上加霜,料年内人民币名义和实际有效汇率将呈现双升态势,出口企业压力有增无减.

"1月份人民币走势算不上很强,名义有效汇率小幅升值符合预期,"澳新银行中国经济师周浩指出,"实际有效汇率环比下跌,有点意外,中国的CPI指数不算低,可能是数据季节调整的影响."

国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2012年1月人民币名义有效汇率指数为105.17,环比略涨0.36%,已连续六个月走高;实际有效汇率指数则为107.37,环比下跌0.65%.

周浩认为,当月人民币兑美元和日圆等主要货币均出现贬值,可能是兑一些新兴国家货币升值造成了当月名义有效汇率的上涨,当涨幅较为有限.

而在当月中国居民消费价格指数(CPI)依然高於主要贸易夥伴的情况下,实际有效汇率环比回落,确实有些意外,但这也许只是季节性数据调整造成的暂时现象,年内实际有效汇率升值的趋势不会发生改变.

1月份,中国外汇交易中心人民币兑美元贬值为0.23%;人民币兑日圆贬值1.94%;兑欧元贬值2.08%

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节,并表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.

**出口企业难得汇率方面政策支持**

中国1月进出口双双陷入负增长并创逾两年新低.尽管有春节错位因素扰动,但可看出欧债危机对外需的拖累开始显现,令外贸形势仍显严峻,并意味着宏观经济的整体风险可能在累积.

上海一投资公司的外汇分析师表示,1月进出口负增长,但进口回落速度过快,结果造成顺差扩大,人民币升值压力不减反增,再加上今年是美国大选之年,国际社会压力也会令央行有所忌惮,就名义有效汇率而言,年内将延续升值的趋势,出口企业很难得到来自汇率方面的政策支持.

中国1月出口同比下降0.5%,进口同比大幅下降15.3%.当月贸易顺差272.78亿美元,扩大至半年来的新高.

"顺差应该会减少,但是人民币贬值可能很难见到,"上述分析师表示,"人民币不升值,来自国际社会的压力都很大,更不要说贬值了."

中国自2005年启动汇改,人民币累计升值幅度已经超过30%,去年升幅更是达到4.70%,但尽管如此,就在中国副主席习近平本月访美期间,仍有美国官员表示,人民币汇率还是被低估,需要进一步升值.

周浩则指出,虽然中国的CPI出现趋势性回落,但其实相对美日欧等主要国家的水平,绝对值依然较高,实际有效汇率的涨幅应该维持在高位,今年仍可能是名义有效汇率和实际有效汇率双升的格局,升值压力不会有明显减弱.

1月中国的主要贸易夥伴,美国CPI同比持平,日本的东京核心CPI则同比回落0.4%,虽然欧洲的德国和法国等国家有同比2.1%、2.7%的涨幅,当仍远低於中国当期4.5%的数据.(完)

--审校 丁淑琴

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