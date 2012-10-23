人民币料五年内实现全面自由兑换--RBS

路透北京10月23日电---苏格兰皇家银行(RBS)最新报告认为,全球经济衰退可能成为中国加速人民币国际化的催化剂,预期人民币将在五年内实现全面可自由兑换,并逐步实现人民币的全面国际化.

该投行发布的《离岸人民币市场指南》指出,为实现这一目标,中国政府将在未来五年内采取以下额外的措施,包括开放人民币资本项目下的可自由兑换,建立多元化的人民币跨境双向流动渠道(进出中国);取消所有额度限制并简化申请和审批流程;促进人民币在国际贸易和投资中的使用.

"由於美元和欧元双双承受压力,全球投资者正在寻找替代储备货币,当前的全球环境利好中国的货币."RBS亚洲新兴市场本地市场策略主管谢汶君在新闻稿中称.

"亚洲是中国推动人民币跨境贸易结算和储备多元化用途的试金石,不仅仅是基於其地理上的靠近."她并认为,中国将在2015年国际货币基金组织重新评估其特别提款权篮子时,寻求将人民币纳入该篮子.到那时各央行将被要求持有人民币,将大大加快人民币成为世界储备货币的步伐.

此外,RBS亚洲债务资本市场主管金毓珣指出,亚洲债券市场的快速深化发展也将促进这种区域内的储备多元化,同时该地区债券市场在过去10年内已经增长超过六倍,目前亚洲债券市场92%的债券为本币债券.

"随着人民币实现国际化,资本进出的限制取消,离岸人民币市场的贷款和债券发行规模将会出现指数级的增长,另外,我们预计中国监管部门将向外国人开放境内债券市场,进行境内人民币融资,成为流动性的另一个主要来源,"他补充说.

人民币国际化的前提条件将包括货币的全面可兑换以及作为储备货币而广泛持有.美元和欧元在全球外汇储备货币中占据主导地位,分别占全球10.5万亿美元外汇储备的62.2%和24.9%.人民币目前在全球最常用的支付货币中仅列第15位.(完)

--发稿 李文科; 审校 张喜良

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