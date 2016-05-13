焦点：离岸与在岸价差再度走阔 人民币空头“贼心大、贼胆小 ”

路透上海5月13日（作者 张金栋） - 人民币空头又开始骚动了！离岸和在岸人民币汇率春节以来一直保持的低偏离度在本周被打破，离岸空头情绪出现升温。但对监管层来说，好不容易营造出的稳定环境断不会拱手让出，将继续保持对空头的足够威慑力，并积极培育市场供求和提升汇率弹性，人民币空头料仍会是“贼心大、贼胆小 ”。

但分析人士指出，虽说人民币定价机制较之前清晰透明，且人民币汇率指数也发挥了过滤器和稳定器的作用，但这套定价机制并没有考虑到离岸市场的影响，若两地价差扩至可以覆盖套利成本的范围，套利交易可能再度兴起，这反过来会加大在岸人民币贬值预期。

“现在价差又拉大了，春节以来都没有过，这点蛮突出的，offshore（离岸）这边还是有点看空，如果继续这么下去，不太好，看看监管会不会出手吧。”一外资行交易员称。

路透最新公布调查显示，过去两周多数新兴亚币人气转空，主要归因于全球经济增长减慢令人担忧。其中，中国人民币空仓押注升至2月中以来最大，因担忧3月经济活动强劲回升的状况可能无法持续。

该调查还称，4月迄今出炉的中国经济数据，以及工厂活动调查结果疲弱，显示经济前景更加低迷。另外中国企业债规模增加，加重了关于经济和金融稳定性的忧虑。

其实不管是离岸人民币还是在岸人民币，不过是一个币种两种价格，由于市场割裂等原因，离岸CNH自2011年10月推出以来，两地价格经常存在偏离，而具备两个市场同时作业的机构成为套利的主力军，这里包括银行、跨国企业等。

在离岸价格高于在岸时，会增加在岸的升值压力，反之离岸价格低于在岸价格时，会增加在岸的贬值压力；在去年8.11汇改后出现离岸价格大幅低于在岸的情况，在今年年初时曾一度扩大至1,300点以上的价差，创出有记录以来最大的水平。

当然不少分析人士也指出，去年汇改后的很多政策措施至今仍有效，套利的空间已被大幅压缩，但只要离岸处于“不稳定”状态，自然会影响到在岸的情绪。监管适时出手收窄价差确有必要，要么打压离岸贬值空间，要么稍微放宽在岸贬值幅度，或者兼而有之。

因此，相信监管层不会让空头肆意妄为，因为一旦贬值预期重燃且影响到市场稳定，要再度稳定代价太大。

“现在大家眼睛都盯onshore和offshore，我觉得央行肯定不会让spread（价差）越来越大。因为spread一到4-500个点，不仅会看到套利，而且会吸引更多人的注意。”前述外资行交易员称。

不过，虽然人民币空头在与中国央行的几轮较量中最终败北，但监管的大力维稳也消耗了巨量的外汇储备。去年8.11汇改后引发人民币明显的贬值预期后，中国外储快速下降了超过4,000亿美元。

**汇率弹性上升**

人民币空头早有贼心，但是否有足够的贼胆还需进一步观察，至少在岸汇价暂时未受到明显影响，近期人民币汇率弹性上升并未引发例如掉期和期权等衍生品的大幅波动，表明市场已逐步接受日渐市场化的人民币汇率。

“现在市场机制已经比较清晰了，中间价一天200点上下很正常，对于揣测监管层的政策意图已经没有之前那么迫切了，之前市场定价机制不清，大家更多是通过中间价变动来揣测。”招商银行资管部高级分析师刘东亮对路透表示。

数据显示，春节以后的63个交易日中，人民币兑美元中间价波动超过150点的有20个交易日，占比超30%，而4月下旬以来的16个交易日中，逾一半交易日中间价波动超过150点。

不过，春节后人民币相关衍生品市场表现基本平稳，境内美元/人民币平价期权隐含波动率冲高回落，其中一月期期权波动率从5.3下降到3.3左右，美元/人民币一年期掉期点从900点下降到770点左右，最低曾下探至500点水平。

此外，近两个月外储持续企稳，虽然扣除汇率折算后可能仍现小幅逆差，但较之前而言已明显改善；代客结售汇数据也持续改善，均表明市场情绪出现明显缓和。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩最新观点也认为，“猜央妈，不如猜大妈”。他指出，在人民币汇率走向浮动的条件下，分析其走势更靠谱的做法应是分析外汇市场的供求变化、参与主体的变化情况。

4月底中国央行和外管局分别发布《在全国范围内实施全口径跨境融资宏观审慎管理的通知》和《进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》，继续采取疏堵并举措施，对冲国际资本流出，扩大资本流入渠道，放松银行手脚，促进活跃银行间外汇市场。

另外人民日报周一刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，在保持汇率基本稳定的同时，逐步形成以市场供求为基础、双向浮动、有弹性的汇率运行机制。文章还谈到，“汇市要立足于提高货币政策自主性、发挥国际收支自动调节机制。”

“这个表态已经很清晰了，未来人民币无论贬值压力还是升值压力，只要是符合市场规律的，都可以释放出来。”刘东亮认为，人民币汇率指数也离100有点距离，就算未来美元再度走强，也有一定的空间释放。（完）