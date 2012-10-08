人民币再创新高后收低

中国证监会称上市公司非公开发行股票数量不得超过总股本的20%（更新版）
路透北京2月19日 - 中国证监会周末表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月，但并购重组发行股份购买资产部分的定价则继续执行重组办法有关规定。
* 人民币收盘小跌
* 开盘报6.2812元,再创汇改以来新高
* 接近1%的波幅上限後购汇盘逐步释出
* 节後购汇需求将对美元形成支撑
路透北京10月8日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一小幅收低.人民币中间价与节前基本持平,开盘延续节前强势再创汇改後新高,并接近1%的日波幅区间上限,但随後购汇盘释出令人民币脱离高位.
交易员认为,节前短暂的结汇潮过後,人民币料不会一直偏高,节後浮现的购汇需求可能会令人民币小幅走弱,并在6.29元附近盘整;中间价持稳的基础上,日间波幅趋近1%区间上限的态势也料缓和,成交与中间价的点数差料从四五百点收窄到两三百点.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2872 *6.2812 6.2878 6.3426 6.3410 6.2849
(*表示人民币汇价创汇改来新高)
开盘时成交价创出6.2812元高位,刷新节前最後一个交易日9月28日所创的6.2835元的汇改以来高点,日间波幅已达0.97%,接近1%的波幅限制.今日人民币波幅区间上限为6.2792元.
"今天人民币开盘再创新高也是属於惯性吧,前日就收在这个位置(附近).成交离(美元)波幅下限太近了,市场有一定支撑,"某国有大行交易员称,虽然节前收高後客盘美元头寸积累了很多,但购汇盘力道尚可,今天美元应呈低开高走之势.
他并表示,在国内经济情况仍然不好的情况下,短期人民币中间价应该还会维稳;短暂的结汇潮过去後,後期人民币再创新高可能性不大,美元/人民币可能回到6.29元上方,成交与中间价的差价也会缩窄.
中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.节日期间公布的中国官方和汇丰制造业PMI数据双双回升,但仍都保持在荣枯分水岭50下方,证明整体经济正筑底趋稳.
节日期间,欧元/美元累计共上涨1.3%,而美元指数.DXY则累计下跌了0.75%,香港的离岸人民币兑美元即期下跌0.1%.
华南某行交易员认为,国内目前进入政治空窗期,经济维持慢热,外部环境中欧元区风险仍未释放完毕,美元指数.DXY在四季度反弹的可能性则较大,多重因素影响下人民币後期较大可能会保持在中间价附近双向波动.
该交易员并认为,美国失业率好转对人民币兑美元汇率影响有限.QE3效果已提前消化,後期则仍视乎美国大选等事件影响;人民币目前进入相对均衡的状态,从全年保持1,000-1,500点的区间振荡判断来看,现在应在区间下轨处运行.
美国9月失业率意外降至7.8%,为总统奥巴马任内触及的最低水准.美国劳工部周五公布,9月非农就业岗位增加11.4万个,增幅温和,但劳工部表示,前两个月合计新增的就业岗位比其预期多出8.6万个.
亚洲汇市中欧元兑美元降0.4%至1.2986美元,脱离周五所及两周高位1.3072.
以下为北京时间16:57,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3895/25 6.3960
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2915/55 6.2945
境内美元人民币一年期掉期升水报1,580点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4452元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李然; 审校 林高丽
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