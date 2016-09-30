人民币综述：入篮刺激人民币配置需求 但难“拐跑”汇价

作者 张金栋

路透上海9月30日 - 人民币将在本周六正式加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子，而整个9月监管层打出组合拳力求人民币汇率持稳，僵持走势会否在国庆长假后出现变化也成为各方议论焦点。分析人士称，人民币兑美元料不会因为某个重大事件而偏离既有步伐。

分析人士也指出，人民币纳入SDR，料会刺激境外机构进一步对人民币资产的配置需求，助力解人民币贬值压力，当然这也对监管机构提出更高的要求。人民币加入SDR也只是新的开始，随着更多的境外机构进入金融市场，人民币市场的宽度和深度也会进一步改善。

“其实境外机构增持人民币资产也在之前几个月就已经开始了，短期内资金是有流入的，不仅可以稳定汇率，对稳定国际收支也有好处。”三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳称。

中国债券信息网最新公布的数据显示，截至8月末境外机构持有人民币国债规模高达3449.35亿元，创下有统计数据以来的历史新高，今年累计增加965亿元，而2015年全年则一直在2,300亿-2,500亿元区间徘徊。

从总量看，境外投资者托管量仅占总托管量的不到2%，既远低于发达经济体超过20%的平均水平，也远低于新兴市场超过10%的平均水平，境外机构投资中国债券市场潜力巨大。

在增持境内股票资产方面也是不遗余力，中国央行公布的截止今年6月的数据显示，上半年末境外机构累计持仓规模达到6,012亿元，相比1月末加仓1,135亿元，增幅23.3%。

中金公司宏观团队测算，人民币在SDR货币篮子中10.92%的权重意味着IMF成员国将通过所持SDR份额自动形成对人民币约309亿美元的敞口，对冲人民币敞口必然意味着增加人民币计价工具的使用；预计到2020年人民币储备份额有望达7.8%，对应约5.7万亿元人民币安全资产需求。

中国央行官方微博稍早前指出，近期一些国际金融组织、境外央行等境外央行类机构和金融机构增加境内人民币债券资产的配置，中国银行间债券市场相关服务机构将继续提供便利。

而人民币资产收益率仍相对较高，这对境外机构也有较大吸引力。中国银行国际金融研究所最新报告认为，当前中美10年期国债利差仍然在100BP左右，且加息预期已有所消化，一次左右加息对人民币汇率的冲击较为有限。人民币纳入SDR及境内债券市场对外开放步伐加快等料会增加境外机构对人民币资产的配置需求。

路透调查显示，过去两周市场对新兴亚币的看法改善，因预期美国利率将逐步上调；而人民币的入篮预计会吸引更多的人民币需求。不过一些分析师表示，由于全球各国央行已经完成了人民币的购买，因此额外的需求可能有限。

加入SDR也意味着中国对外开放程度进一步提高，跨境资本流动也更为便捷，这也对中国金融体系的稳定、对监管水平、制度设计等也提出了更高的要求，“不要光盯着流入，如果金融体系出现问题的话，这些流入的资金也会很快出去的，也会加大金融体系风险的。”李刘阳称。

瑞银证券最新研报也指出，对货币需求影响更大的因素包括资产的可获得性和流动性、该国金融市场和对冲工具的发展、收益率、投资者对该国政策风险的判断等。因此，对人民币而言更重要的是加快发展金融市场、对投资者进一步开放国内市场。

美国财政部长雅各布·卢周四称，虽然人民币被纳入SDR货币篮子，但要成为全球储备货币还有“相当长的距离”，中国需要进一步改革来实现这一目标。

**稳汇率不由SDR决定**

每次重大事件发生前后市场总会猜测人民币汇率可能因此维稳，事件之后可能会放松对汇率的维稳，但分析人士也指出，8.11汇改后监管层的维稳手段已经比较精明，当然在当前市场购汇需求仍较大时，监管层料不会贸然“撤梯”，放任市场波动。

华融证券首席经济学家伍戈就表示，监管层不会以某个时间点来决定放松或者不放松，目的是不要让市场形成单边贬值预期，监管层会通过资本流动管理和加强调控的相应艺术。

一位不愿具名的人民币外汇专家也指出，“国人总是喜欢把一个大事和货币政策联系在一起，其实二者并非有决定关系...,加入SDR并不意味着就不贬值了，IMF也没有这个要求。”

李刘阳也认为，人民币加不加入SDR，不应该是影响人民币汇率变动的因素，汇率的变动还是和美元的变动和国内经济基本面因素有关，汇率波动也基本可以解释。如果汇率波动存在很多不能解释的信号，可能会加剧市场的猜测，这反而会增加汇率的不稳定性。

早在9月中旬离岸CNHCNH=D3贬值压力较大时候，市场盛传监管层通过抽紧离岸人民币资金流动性的方式将人民币空头投机者挤出市场，确保两地汇价基本保持一致，在节前出招不仅可以震慑空头投机者，确保短期内离岸CNH不会被攻击。

在境内银行间市场监管层不仅在即期汇率市场提供美元流动性，也在掉期市场上打压长端，一方面调取美元资金，另一方面也缓和贬值预期。

“如果长假期间外面风平浪静的，我们这边来个大波动会显得很突兀的，要波动也是跟着国际市场一起波动，”李刘阳称，“如果外面变动比较大，也要估量一下是什么情况，再采取对策。”

另一外资行交易员也指出，节前市场价和美元波动基本脱节，如果考虑市场化因素的话，预计节后汇价波动和美元指数的关联度会上升，但要明显放松波动，可能还需要其他因素的配合，预计年底6.8元底线应该不会被突破。

中国货币网特约评论员也表示，人民币正式加入SDR货币篮子后，将继续实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币也将继续保持对一篮子货币的基本稳定。

（路透北京外汇组孙琦子亦有贡献）

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰 22,571.5 64

东方汇理 16,829.4 73

交银 14,000.0 2

渣打 9,235.8 40

法巴 5,171.5 22

花旗 4,686.0 13

**本周市场动态**

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)称，今年8月，人民币继续超越加元，连续两个月回归世界第五大支付货币，支付额占全球支付的1.86%。

--路透调查显示，过去两周市场对新兴亚币的看法改善，因预期美国利率将逐步上调，同时菲律宾披索前景更为悲观，因受政治忧虑拖累。

--汇市结算系统CLS将与领先的金融机构共同致力于一项新结算服务，将允许交易银行及企业更轻松地对各类货币交易进行结算，包括现有核心业务未涵盖的六种货币。(完)