国开行澄清称有关“倡议暂停辽宁政府及企业融资”报导不实

路透上海7月19日 - 中国东北特殊钢集团多只债券违约后，针对近日媒体“国开行议案倡议三会暂停辽宁省政府以及辽宁地区企业融资”的报导，作为主承销商之一的国家开发银行最新发布澄清声明称，该报导不实。

国开行称，该行与其他主承销商一道，严格按照监管部门有关要求，通过债券持有人会议等合规渠道，收集和整理债券持有人相关提案，及时反馈发行人并上报主管部门。国开行作为中介机构，本身不具备提起议案的职能和权利。

公告指出，未来，国开行将一如既往，发挥开发性金融作用，支持辽宁省及东北地区经济发展。同时，国开行作为东北特钢债券主承销商之一，将继续尽职履责，督促有关部门和东北特钢尽快履行偿债义务，尽最大可能保障债券投资人合法权益，维护区域金融生态安全。

此前有国内媒体报导称，15东特钢CP001、CP002、CP003主承销商国开行拟召开第三次持有人会议，与债券投资人讨论相关议案。其中一份投资人提请国开行的议案草案显示倡议证监会、银监会、发改委暂停辽宁省政府以及辽宁地区企业融资等内容。

另据中国货币网刊登的公告，东北特殊钢集团发行的多只债券包括13东特钢MTN1、15东特钢SCP001、13东特钢MTN2将于21日(周四)召开债券持有人第三次会议，讨论持有人会议相关事项。

截止目前，东北特钢系列违约之后的解决方案尚未形成。不过据21世纪经济报导周二援引投资者流传的一份东北特钢工作协调领导小组会议精神的提纲，其中提到辽宁省国资委组织企业和相关机构制定了重组脱困方案，包括对金融债务按照70%的比例转为股权，30%保留。东北特钢方面人士对此真实性则未予置评。

此前15东特钢CP001、15东特钢SCP001、15东特钢CP002、14东特钢PPN001和13东特钢PPN001均已到期并实质违约，15东特钢CP003CN041556036=CFXS到期日为今年9月24日；13东特钢MTN2将于2018年4月到期，但在今年4月该期债未能按期付息，亦现违约。(完)