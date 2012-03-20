新闻稿：林洸耀当选汤森路透年度全球最佳记者

隐瞒与俄国联系饱受抨击 美国司法部长塞申斯退出特朗普竞选调查
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。
汤森路透近期公布2011年最佳新闻工作者名单，路透中国首席记者林洸耀当选年度全球最佳记者。
林洸耀充分利用广泛的高层人脉，抢先报道了中国一系列重大新闻，包括北京政府计划处理1.7万亿美元地方政府债问题、以及中国计划建造两艘新航母等。而在朝鲜前领导人金正日去世後，他又在第一时间独家报道年轻领袖金正恩将与其姑父张成泽以及军方共同掌权的消息。
年度最佳新闻故事得主则为“欧元区危机”。年度最佳独家新闻为“卡扎菲被擒”。
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。
路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报道指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。
路透华盛顿3月2日 - 据Indianapolis Star周四报导，美国副总统彭斯担任印第安纳州长期间，偶尔在讨论敏感事件及国土安全问题时使用私人邮箱处理公务，且该账户去年夏季遭到黑客攻击。