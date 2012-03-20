新闻稿：林洸耀当选汤森路透年度全球最佳记者

林洸耀充分利用广泛的高层人脉，抢先报道了中国一系列重大新闻，包括北京政府计划处理1.7万亿美元地方政府债问题、以及中国计划建造两艘新航母等。而在朝鲜前领导人金正日去世後，他又在第一时间独家报道年轻领袖金正恩将与其姑父张成泽以及军方共同掌权的消息。