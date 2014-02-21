独家:阿根廷政府与油企Repsol将签50亿美元和解协议--消息

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透伦敦2月20日 -参与谈判的消息人士周四表示，阿根廷与西班牙石油企业Repsol(REP.MC)将在几天内签署50亿美元的最终和解协议，了结围绕2012年Repsol持有的阿根廷能源集团YPF(YPFD.BA)多数股份被国有化的争议。
消息人士称，根据协议条款，Repsol将收到票面总价值约为55亿美元的各类债券，包括阿根廷已经发行的美元计价债券以及价值30亿美元的新发行10年期特别债券。
“该协议最重要的部分在于，阿根廷承认了在资产国有化时对Repsol欠有50亿美元债务，”这位要求匿名的消息人士对路透称。
一位市场消息人士证实，该协议中包括已发行阿根廷公债和新的10年期债券。
协议仍需获得阿根廷议会以及Repsol董事会与股东批准。该公司董事会将于周二进行讨论。
Repsol拒绝置评。
阿根廷经济部发言人称，在协议签署前不会披露任何细节，并称政府将遵守保密条款。(完)
(编译 徐文焰；审校 李婷仪)
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