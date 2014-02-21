独家:阿根廷政府与油企Repsol将签50亿美元和解协议--消息

路透伦敦2月20日 -参与谈判的消息人士周四表示，阿根廷与西班牙石油企业Repsol(REP.MC)将在几天内签署50亿美元的最终和解协议，了结围绕2012年Repsol持有的阿根廷能源集团YPF(YPFD.BA)多数股份被国有化的争议。

消息人士称，根据协议条款，Repsol将收到票面总价值约为55亿美元的各类债券，包括阿根廷已经发行的美元计价债券以及价值30亿美元的新发行10年期特别债券。

“该协议最重要的部分在于，阿根廷承认了在资产国有化时对Repsol欠有50亿美元债务，”这位要求匿名的消息人士对路透称。

一位市场消息人士证实，该协议中包括已发行阿根廷公债和新的10年期债券。

协议仍需获得阿根廷议会以及Repsol董事会与股东批准。该公司董事会将于周二进行讨论。

Repsol拒绝置评。

阿根廷经济部发言人称，在协议签署前不会披露任何细节，并称政府将遵守保密条款。(完)

(编译 徐文焰；审校 李婷仪)

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